У Роки о важном: A$AP Rocky поет про верность, MAYOT — про измену

Трэвис Скотт покупает рубли, A$AP Rocky носит украшения с Z и хвастается Рианной, а русские рэперы делают каверы на хиты 90-х. И снова главные новинки недели связаны с хип-хопом, но мы уже привыкли. Осталось только разобраться, какие из них действительно заслуживают внимания меломанов, а какие можно и пропустить. «Известия» помогут найти ответ.

Travis Scott — Utopia

Вот и вышла долгожданная Utopia — безусловно, главный альбом недели. Трэвис Скотт поднял вокруг релиза практически такую же пиар-шумиху, как в свое время Канье Уэст вокруг Donda (кстати, одна из песен, изначально написанных для Donda, включена в Utopia — God’s Country).

Сначала рэпера стали замечать с чемоданчиком Utopia, прикованным наручниками, затем появилась информация о концертной презентации в Гизе перед египетскими пирамидами, что сразу вызвало протесты местных блюстителей нравственности — и только еще сильнее подогрело ожидания. В последний момент, когда многие фэны и звезды (в их числе наш Слава Мэрлоу) съехались в Египет, шоу отменили — якобы из-за того, что подготовка его потребовала дополнительного времени.

Travis Scott Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rocco Spaziani

Ну и последнее: на одном из вариантов обложки диска в пачке денег, которую держит Трэвис, заметили русские рубли — что, конечно, вызвало шок у американцев. Наверное, перекрыть все эти скандалы мог только перенос релиза альбома. Но тут уж Скотт не пошел по стопам Йе — Utopia появилась ровно в срок. И поразила теперь уже количеством и статусом приглашенных артистов.

На фитах — Бейонсе, The Weeknd, Дрейк, 21 Savage, Future, SZA, Kid Cudi, Young Thug и много кто еще. В общем, настоящая сборная мирового хип-хопа. Но, вероятно, всё это не сработало бы, не будь здесь сильного материала. К счастью, он есть. И зря беспокоились фанаты, что все песни окажутся реггетоном, как первый сингл K-Pop. Нет, остальное — мощный, мрачный, прекрасно спродюсированный рэп.

Post Malone — Austin

Совсем недавно киноманы обсуждали одновременный выход на экраны двух суперблокбастеров — «Барби» и «Оппенгеймер». Теперь пришло время меломанам разрываться между топовыми релизами и с увлечением следить за битвой титанов в чартах. В одном углу ринга — Трэвис Скотт, усиленный целой армией звездных товарищей, в другом — Post Malone в гордом одиночестве.

Post Malone Фото: Global Look Press/IMAGO/Leco Viana

Как бы в пику конкуренту Остин Ричард Пост (настоящее имя Post Malone) выпустил диск без единого фита. Мол, и сам справлюсь. Но еще разительнее — стилевые отличия. Хотя о Мэлоуне традиционно говорят как о рэпере, в Austin рэпа-то как такового почти нет. А есть — мелодичные, преимущественно небыстрые песни с весомой акустической составляющей. На обложке артист изображен на берегу бассейна, и этот образ отлично соответствует атмосфере летней неги, пропитывающей музыку.

И правда, не всем же писать мрачные биты и зачитывать под них пафосные строки! Кому-то надо и дарить душевное спокойствие слушателю. Получается ли у Post Malone справиться с подобной миссией? Вполне. И хотя исход сражения, в общем-то, предрешен, Austin определенно не останется без слушателей.

A$AP Rocky — Riot

Если Трэвис Скотт прикупил российскую валюту, то муж Рианны A$AP Rocky щегольнул в своих соцсетях подвеской в виде буквы Z, выложенной из трех танков. В комментариях ожидаемо разразилась буря, и рэпер быстро удалил фото. Однако из готового клипа — Riot — кадр так просто не уберешь, тем более весь ролик построен на том, что Роки ездит на танке — теперь уже в поясе с Z. Ворох политических коннотаций, возникающих в том числе и в связи с названием песни, едва ли замышлялся самим артистом, но, как отметил один из поклонников, «вот что бывает, когда не читаешь новостей».

ASAP Rocky Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Aftonbladet/Peter Wixtra–M

А вот что артист сделал совершенно сознательно, так это восстал против стереотипа о беспорядочной личной жизни рэперов. Будто пытаясь оправдаться перед супругой за прошлогодние слухи об измене, молодой папа то и дело демонстрирует свою верность семье. «Моя жена эротичная, я курю экзотичное» — читает A$AP, щеголяя в шотландском килте. И еще: «Проходи, милашка, у меня есть РиРи». При этом, правда, в клипе не обошлось без бодро отплясывающих красоток в ультракоротких шортах, но рэпер держится от них подальше (как, видимо, последнее время и в жизни).

Впрочем, бунт же не должен заходить слишком далеко? Поэтому от остальных атрибутов хип-хоп-эстетики — дождя из денег, массивных украшений и чернокожей массовки — A$AP Rocky пока не готов отказываться.

MAYOT — ОБА

Российские рэп-исполнители стараются не отставать от мировых. Майота в 2021 году называли одним из главных фрешменов отечественной хип-хоп-сцены, в 2022-м он — уже состоявшаяся звезда. И, как положено заметной фигуре, вокруг нее идут яростные споры — модно или уж нет? «Настоящий» это рэп или так, библиотека фоновых треков для тиктоков? Но Майот знай себе выкатывает один релиз за другим и совершенно не боится упреков в заигрывании с попсой.

MAYOT Фото: vk.com/goldmayot

Новый альбом артиста явно подстегнет эти обвинения. Во-первых, в нем меланхоличного вокала и цепляющих мотивов явно больше, чем читки. И, во-вторых, будто назло тем, кто считает, что рэп должен быть остросоциальным и открыто реагировать на актуальные события, песни Майота — сплошь о любви, сексе, измене, расставаниях. Будто и нет никакой новостной повестки.

Другое дело, что подобно некоторым старшим коллегам артист пытается выстраивать из стихов некий квазисюжет. Только получается у него, очевидно, не антиутопия, а лирическая история. Но, может, в этом и секрет успеха? В конце концов базовые подростково-юношеские чувства и стремления никто не отменял. И новые поколения хотят новых песен «о главном». У Майота их в изобилии, да и музыкально они порой бывают очень неплохи. Да, не без банальностей, не без эпизодически встречающегося дурновкусия, но — с фантазией и честностью перед собой и своими поклонниками.

Трибьют Валерии

Что общего между Валерией и модными молодежными звездами вроде Мари Краймбрери, Инстасамки, L’One, HammAli & Navai, Zivert и далее по списку? На первый взгляд не так много, за исключением стремления к Олимпу отечественной поп-сцены. Музыкальные стили разные, эстетика разная, да и поколения, чего скрывать, тоже.

MONA Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Точкой соприкосновения, однако, стали сами песни. В конце концов многие нынешние кумиры росли как раз на них. Возможно, поэтому они взялись перепеть хиты 90-х и нулевых. И сделали это в собственной манере. МОТ превратил «Ты где-то там» в рэп, «Руки Вверх!», которые ныне числятся за актуальную группу и переживают новый всплеск популярности, одели «Самолет» в стильное синти-ретро, а MONA, которой повезло больше всех, поскольку ей достались «Часики», превратила коронный трек Валерии в меланхоличный медляк.

Есть и откровенно неудачные ремейки — например, зачем исполнительнице «За деньги да!» браться за «Маленький самолет», осталось загадкой. Шаг в сторону от собственного репертуара — и сразу налицо отсутствие индивидуальности. Не исключено, что и другие примеры вызовут у поклонников Валерии скорее недоумение. Но проект и не для них. А для зумеров, которые благодаря сборнику могут открыть не самую плохую, как выясняется, музыку своих родителей.

Everything But the Girl в Москве

Этот релиз хотя и посвящен творчеству зарубежных артистов, на самом деле имеет куда больше отношения к нашей стране, чем к иностранной эстраде. Летом 1985 года в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в рамках которого в парке Горького состоялся сборный концерт с участием британского синти-поп-дуэта Everything But The Girl. Сет Трэйси Торн и Бена Уотта должен был продлиться полчаса, но на третьей песне начался ливень — и музыкантам пришлось уйти со сцены.

Everything But The Girl Фото: commons.wikimedia.org/Edwardmbishop

Фирма «Мелодия», однако, решила извлечь даже из такого короткого выступления пользу — и выпустила годом позже пластинку на 45 оборотов, где на одной стороне была первая песня (This Love Not For Sale), а на другой — вторая (Don't You Go). Фактически концертный сингл, да еще и записанный в неидеальных условиях, о чем честно предупреждали на обложке, но для неизбалованных советских меломанов — всё равно ценная штука: и ансамбль, и синти-поп тогда были на пике популярности.

Теперь же, 38 лет спустя, «Мелодия» перевыпустила запись уже в цифровом виде. Ее чисто музыкальная ценность, пожалуй, спорная, хотя обе композиции представляют собой любопытное сочетание синти-попа с блюзом. Но как исторический артефакт она, безусловно, заслуживает внимания и передает атмосферу эпохи.

