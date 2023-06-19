Элис в стране чудес: Купер отправляется в дорогу, Маликов — в прошлое

Элис Купер зачитал рэп, Sigur Rós вдохновились «Чернобылем», а Баста вышел на академическую сцену. Звезды не перестают преподносить своим поклонникам сюрпризы, «Известия» же рассказывают, какие из этих сюрпризов и почему заслуживают внимания в первую очередь.

Sigur Rós – Blóðberg

Через десять лет после релиза альбома Kveikur исландская группа Sigur Rós возвращается с новой пластинкой. Причем в записи участвовал клавишник Кьяртан Свейнссон, в 2012-м покинувший коллектив, но в 2022-м — вернувшийся. Одновременно с лонгплеем появилось и видео на главный сингл: Blóðberg. И снял его Йохан Ренк, режиссер мини-сериала «Чернобыль».

Опыт работы над этим проектом явно повлиял на стиль клипа. В течение десяти минут мы созерцаем с высоты птичьего полета постапокалиптическую пустыню. Поначалу в ней лишь камни да сухие коряги, но чем дальше, тем чаще на безжизненной поверхности встречаются тела — а может, куклы, но оттого не менее жутко. Несложно догадаться, что в конце концов всё будет усеяно ими. И меланхоличный фальцет Йонси на фоне протяжных струнных, поддержанных электроникой, звучит как реквием по жертвам загадочной катастрофы.

Невольно вспоминается творческое завещание другого исландского композитора — Йохана Йоханссона, незадолго до смерти взявшегося за режиссуру и снявшего фильм «Последние и первые люди». Загадочные каменные монументы, будто следы ушедшей цивилизации, демонстрировались в нем под медитативный минимализм. Эффект получался похожий, но без такой прямолинейности.

Олег Каравайчук. Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР

Подготовленный лидером «Мегаполиса» Олегом Нестеровым сборник киномузыки Олега Каравайчука — находка не только для меломанов, но и для киноманов. Многие из 35 композиций были найдены в студийных архивах в виде исходных записей (до сведения), а следовательно, сегодня мы можем узнать, как изначально выглядели мелодии из хрестоматийных советских фильмов, в числе которых «Монолог», «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Ася», «Городской романс» и многие другие.

И вместе с тем эта музыка отнюдь не прикладная: даже работая в жесткой системе кинопроизводства, ленинградский неформал Каравайчук оставался удивительно свободным и позволял себе приемы совершенно нетипичные, с какой стороны ни посмотри. Мог, например, начать с простого вальсового наигрыша, а затем увести всё в какую-то безумную импровизацию. Или допустить нарочитую фальшь, неточность. Или, например, долго-долго держаться на одноголосной мелодии — как в теме фильма «Взлет», после чего растворить ее в неординарном сочетании инструментов. Каравайчук, конечно, настоящий авангардист — по сути, а не по стилю. И новая пластинка доказывает это на самом, казалось бы, неподходящем материале.

Queens of the Stone Age — Carnavoyeur

В последнее время громкие возвращения происходят одно за другим. Такое ощущение, что после пандемии многие артисты и коллективы решили начать новую главу в своем творчестве, пусть даже причиной затянувшейся паузы был отнюдь не коронавирус. Очередной тому пример — стоунер-рокеры Queens of the Stone Age.

Прошлая пластинка Джоша Хомме со товарищи вышла в 2017-м, а слухи о новом альбоме ходили с 2019-го, причем утверждалось, что в записи принял участие Дэйв Грол из Foo Fighters. Но музыканты сообщили, что просто тусовались вместе — Хомме работал только со своими парнями. А результат студийных сессий того периода пришлось ждать еще несколько лет.

И вот момент настал: десять композиций общей продолжительностью 47 минут — свидетельство того, что в главном группа не изменяет себе, но стоять на месте тоже не готова. В In Times New Roman... по-прежнему хватает тяжелых риффов и мощного, разнообразного гитарного звучания, но практически нет танцевальных элементов, характерных для работ начиная с Era Vulgaris. Оценить актуальный стиль «королев» можно по клипу Carnavoyeur, интересному и музыкально, и визуально: сюрреалистические черно-белые образы в нем вдруг расцвечиваются красными вкраплениями.

Alice Cooper — I’m Alice

Послушав новый сингл Элиса Купера, можно решить, что и он возвращается после затяжного молчания: песня посвящена себе любимому и наполнена таким пафосом, будто рок-ветеран как минимум лет десять не давал о себе знать, а теперь на белом коне — точнее, на монструозной фуре, изображенной в клипе, — снова выезжает на арену. Но «хозяин безумия, султан сюрприза» (как он себя аттестует) никуда и не уходил. Прошлый лонгплей Купера вышел в 2021-м, оказался очень успешен, так что сбавлять обороты он и не планировал.

Впрочем, будущая пластинка Road станет все-таки особенной, поскольку Купер записал ее со своим концертным составом, подняв, таким образом, статус своих аккомпаниаторов до полноценной студийной группы. И всё же понятно, что в центре внимания всё равно главный герой, и I’m Alice как раз говорит об этом прямым текстом. Вот только отделить серьезные заявления от самоиронии практически невозможно, в том-то и прелесть. А еще, конечно, в запоминающемся припеве, фирменном звучании и эффектном гитарном соло ближе к концу. Хочется сказать «всё по классике», но это будет не совсем верно, поскольку одна неожиданность здесь все-таки есть: в какой-то момент Элис переходит с пения на читку. Молодым рэперам стоит напрячься!

Дмитрий Маликов — Вспоминая лунный сон

Ностальгический хит недели: Дима Маликов перепел песню, с которой 35 лет назад началась его карьера, — «Лунный сон». Обновленная версия получила название «Вспоминая лунный сон», хотя суть осталась прежней. Как и раньше, это подвижная лирическая композиция с дискотечным сопровождением. На смену наивной драм-машине пришел вполне актуальный бит, но говорить, что примет времени здесь не осталось, было бы опрометчиво. Хотя, может, оно и неплохо?

Слушая сегодня эту песню, как и некоторые другие примеры эстрадного репертуара конца 1980-х — не только одного Маликова, — невольно обращаешь внимание, насколько выразительные мелодии и талантливые стихи там встречаются. При всей наивности и порой даже элементах дурновкусия. Последнее, впрочем, в эпоху метамодерна воспринимается иначе: в прямолинейности попсы современные культурологи видят образец искренности. И, пожалуй, Маликов со своей интеллигентностью и серьезным академическим образованием заслуживает такой переоценки едва ли не больше других.

Баста — Рэквием

Активность Басты в последнее время у многих уже вызывает иронию: артист выкидывает на стриминги песню за песней, на днях опубликовал сборник акустических версий своих хитов, не вылезает из экрана — хоть ТВ, хоть YouTube. Но даже на этом перенасыщенном информационном фоне исповедальный трек «Рэквием» (да-да, именно с таким «авторским» написанием названия) выделяется. А подоспевший вскоре после релиза клип только укрепляет это ощущение.

Баста утверждает, что писал композицию десять лет. И явно вложил в нее много личного. Проблема в том, что рефлексия облечена в весьма банальную форму — что музыкальную, что текстовую. Едва ли можно считать высокой поэзией или оригинальной мыслью фразу припева «скажи мне, кто вместо меня пройдет мой путь, взвалит себе на плечи крест мой, примет всю боль и страх». А уж гармонию этого мотива — и подавно. Ну и детский хор в конце — тем более не новый прием, даже для самого Басты. В клипе ребята выглядят, как ангелочки, контрастируя Василию Вакуленко в черном. Он же — то на сцене концертного зала, перед оркестром, то на белом «райском» фоне. Что тоже как минимум вторично.

С другой стороны, простые истины, облеченные в простую форму, зачастую «стреляют» вернее всего. Может, и это будет как раз тот самый случай.

Плейлист «Известий»

В нашем плейлисте сегодня сплошь новые треки, в том числе и зарубежные. Альбом Queens of the Stone Age (включая упомянутый в обзоре сингл) доступен на российских стримингах без ограничений, равно как и новый сингл рэпера Tyga. Не все американцы идут на поводу у санкций! Ну и российские композиции, о которых выше идет речь, мы не могли не включить в нашу подборку.