Шарм и удаль: «Чайф» на Дворцовой, «Москонцерт» в Мариуполе, Лакотт в Большом

Рок-группа «Чайф» станет хедлайнером главного концерта на празднике выпускников «Алые паруса – 2023». Культбригада «Москонцерта» выступила на территории четырех новых субъектов России. В ГАБТ вернулся балет «Марко Спада» в постановке поклонника русского искусства Пьера Лакотта. Спектаклю «Кто убил Фриду Кало» Театр кукол Сергея Образцова предпослал карнавал в мексиканском стиле. Шоумен и телеведущий Леонид Якубович сыграл в премьере Нового театра «Скупой». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

На ярусах под парусом

Рок-группа «Чайф» выступит хедлайнером главного концерта на празднике выпускников «Алые паруса – 2023» .

— Концерт — это не просто несколько песен. Ежегодно все выступления мы наполняем смыслами. В этом году сцена представляет собой своеобразный портал, который позволяет выпускникам заглянуть в будущее и увидеть, каким оно может быть, — рассказала генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса – 2023» Лидия Бутузова.

Сценический комплекс, который возведут на Дворцовой площади, будет состоять из трех площадок. Размеры многоярусной сцены сопоставимы с шестиэтажным домом по высоте и половиной футбольного поля по площади .

Кроме «Чайфа» 24 июня в честь «Алых парусов – 2023» выступят The Hatters, Юлиана Караулова, Gayazovs Brothers, Gafur, «Моя Мишель», Тося Чайкина, белорусский певец LYRIQ и группа Burito.

Фото: пресс-служба Москонцерта

Поздравили Россию

Культбригада «Москонцерта» выступила на территории четырех новых субъектов Российской Федерации. Музыкально-просветительская программа, в которой участвовали заслуженная артистка России Алла Платова, Ольга Юшкевич, Александр Лавров, Сергей Слободской, была адресована детям и студентам и приурочена ко Дню России. Спектакли показали в пунктах временного размещения, школах и садах .

В беседе с «Известиями» гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин подчеркнул, что 12 июня — праздник, который культбригада «Москонцерта», представляя всю московскую культуру, постаралась наполнить добротой и радостью.

— Ответом наших зрителей и итогом поездки стал видеоролик, в котором дети на разных площадках исполняют гимн страны, причем выбор песни, которой они хотели бы поздравить Россию, ребята делали самостоятельно , — подытожил он.

Фото: Большой театр

Слова поколений

В ГАБТ вернулся «Марко Спада» в постановке друга театра и поклонника русского искусства Пьера Лакотта . Впервые балет был исполнен на сцене Большого театра в 2013 году. Второй приход спектакля свершился уже после ухода его создателя. Пьер Лакотт скончался в апреле этого года, успев порадоваться известию о начавшихся репетициях.

По мнению обозревателя «Известий» доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, парижский шарм в сочетании с отечественной удалью действует неотразимо.

— Танцевальный поток не иссякает , а что касается его наполнения, то по фактуре и возможностям артисты разные, соответственно, по-разному произносят одни и те же «слова», — отметила она. — Исполнительский состав «Марко Спады» — сплав молодости и опыта. Налицо преемственность и взаимообмен поколений: танцуют и те, кто блистал десять лет назад, и те, кто тогда только начинал свою карьеру .

Фото: РАМТ

Корни и ветки

РАМТ показал премьеру автобиографической семейной саги Тома Стоппарда «Леопольдштадт» в постановке худрука театра Алексея Бородина .

По сюжету за несколько дней до наступления XX века в гостиной большого дома в Вене собирается многолюдное семейство. Его глава Герман Мерц верит, что дети и внуки будут жить в царстве разума, научного прогресса, философии и искусства. Спустя 55 лет в том же месте встречаются три представителя этой семьи, единственные, кому удалось выжить в катаклизмах нового века.

По словам Алексея Бородина, «Леопольдштадт» не только трагедия отдельной семьи или даже народа.

— Это размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии , не теряя себя и своих корней, — считает он.

Фото: Театр кукол Сергея Образцова

Мексика в Москве

Премьере спектакля Бориса Константинова «Кто убил Фриду Кало» Театр кукол Сергея Образцова предпослал карнавал в мексиканском стиле .

Деревья в расположенном рядом парке нарядили в кружева, в костюмах угадывались мексиканские божества. Саму постановку посвятили биографии знаменитой художницы. Зрителям показали переломные события ее жизни, в том числе тяжелую аварию, ампутацию ноги, непростые отношения с мужем Диего Риверой, роман с Троцким .

Тем не менее, по словам режиссера, спектакль задуман как гимн жизни и простым человеческим радостям. А декорации и куклы отсылают к творчеству художницы: в них можно узнать «Сломанную колонну», «Раненого оленя», натюрморт «Да здравствует жизнь!» и другие работы Фриды.

Фото: Новый театр

Гарпагон говорит

Шоумен и телеведущий Леонид Якубович сыграл в премьере Нового театра «Скупой» .

Кроме того, он дополнил пьесу Мольера, написав для спектакля несколько монологов своего героя ростовщика Гарпагона.

Худрук Нового театра и режиссер спектакля Эдуард Бояков считает, что такое соавторство рифмуется с первой постановкой «Скупого» в театре Пале-Рояль в Париже, где роль Гарпагона исполнял сам Мольер.

— Мы словно выскакиваем из истории и фокусируемся на отдельном персонаже. И произойдет это благодаря авторским монологам героя Якубовича — о вере, о детях, о жизни, — поделился он с «Известиями». — Современный театр должен, по-моему, рождаться именно так — из диалога поколений и жанров, экспериментального и классического.

Фото: предоставлено пресс-службой

У лестницы в небо

Через два с лишним месяца после открытия выставки Владимира Наседкина в пространстве AZ ART на Маросейке показали и произведения его супруги Татьяны Баданиной — не менее известной и самобытной художницы , работающей, однако, в совершенно иной манере. Один из самых известных проектов Баданиной — «Белые одежды. Посвящение…»: серия выполненных из разных типов бумаги условных силуэтов платьев. Именно она задает тон всей экспозиции, названной «Твой белый дом».

А символической кульминацией проекта, считает обозреватель «Известий» кандидат искусствоведения Сергей Уваров, стала «Лестница в небо» : скульптура из прозрачного пластика, на каждой ступеньке которой написана одна из добродетелей, а сверху и снизу всего объекта — зеркала.

— Вроде простое решение, но рождающее удивительный эффект. Подойдя вплотную, мы видим, что лестница уходит в бесконечность. Или в вечность, — подытожил эксперт.