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Вместе сила: Малый с Луганском, Большой с Бенуа, Малевич с Третьяковкой

О чем на этой неделе говорили поклонники искусства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Стартовала всероссийская акция «Общая сцена», в рамках которой ведущие театральные коллективы делятся сценическими средствами с учреждениями культуры присоединившихся к России регионов. В Новой Третьяковке открылась выставка «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова». Международный балетный фестиваль Benois de la danse назвал имена претендентов на свой ежегодный приз. Выставку «Сокровищница датского короля Кристиана IV» можно посмотреть в Оружейной палате Кремля. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Оделись сообща

В России стартовала акция «Общая сцена»: в театры Донбасса отправятся костюмы, реквизит, бутафория, мебель, музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование и зрительские кресла. Министерство культуры РФ оценило помощь в 130 млн рублей.

Малый театр передал Луганскому театру драмы 40 сценических костюмов.

Сценические костюмы, переданные Малым театром Луганскому театру драмы

Сценические костюмы, переданные Малым театром Луганскому театру драмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— У нас давняя дружба, — рассказал «Известиям» заместитель худрука Алексей Дубровский. — В прошлом году мы приезжали на гастроли. Потом играли благотворительный спектакль, и все средства пошли на покупку автобуса для коллег. Недавно луганчане приезжали в Москву на фестиваль «Островский в Доме Островского». А сейчас для луганской молодежи будет спецнабор на актерское отделение в наш театральный вуз.

Дубровский напомнил, что театр в Луганске носит имя уроженца этого города великого русского артиста Павла Луспекаева, выпускника Щепкинского училища при Малом театре.

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250/70

В Новой Третьяковке открылась выставка «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений».

В общей сложности представлено около 250 работ 70 авторов, в том числе произведения Родченко, Герасимова, Древина, Попкова, Соостера, Немухина.

Коллажи работы Ивана Голицына из серии «Светотени. Тени забытых предков» на выставке «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений» в Новой Третьяковке

Коллажи работы Ивана Голицына из серии «Светотени. Тени забытых предков» на выставке «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений» в Новой Третьяковке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Открывают композицию шесть супрематических карандашных набросков автора «Черного квадрата» Казимира Малевича.

В 2003 году Нина Николаевна Суетина, воспитанница Анны Лепорской, ученицы Малевича, подарила нам 20 его работ. Мы их уже выставляли, но сейчас продолжаем исследовать, выяснять какие-то дополнительные детали, — рассказала «Известиям» куратор «Века графики» Александра Струкова.

Она подчеркнула, что история отечественной графики представлена в экспозиции на материале поступлений, поэтому здесь нет, например, работ Анатолия Зверева. Но в Третьяковку попали работы его замечательных современников, и в любом случае картина стала достаточно полной.

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Эрдман сегодня

«Студия театрального искусства» (СТИ) представила премьеру «Мандата» Николая Эрдмана. Ранее там был поставлен «Самоубийца». Теперь СТИ — единственный театр, в репертуаре которого есть оба шедевра драматурга.

Худрук СТИ Сергей Женовач, ставя пьесу, обратился к материалам «вокруг»: черновикам, наброскам, вариантам и комментариям.

Актеры во время премьеры спектакля «Мандат» в постановке Николая Эрдмана на сцене театра «Студия театрального искусства»

Актеры во время премьеры спектакля «Мандат» в постановке Николая Эрдмана на сцене театра «Студия театрального искусства»

Фото: «Студия театрального искусства»

Мы нашли эрдмановский экземпляр, который был до того, как Всеволод Эмильевич Мейерхольд (первый постановщик пьесы. — «Известия») стал в нем «хозяйничать», — рассказал худрук накануне спектакля. — В работе мы опирались именно на него, а также на экземпляры помрежей Мейерхольда, которые находятся в Госархиве.

По мнению режиссера, единственно правильный путь работать над этой пьесой так, как будто она написана сегодня. Сценическая редакция театра родилась из влюбленности и увлеченности Николаем Робертовичем Эрдманом, признался Сергей Женовач.

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Большой в призерах

Международный балетный фестиваль Benois de la danse назвал имена претендентов на свой ежегодный приз: среди номинантов — танцовщики и хореографы России, Канады, Франции, Китая, Южной Кореи.

Из российских деятелей балета статуэтку работы Питера Устинова имеют шанс получить представители Большого театра. Это Вячеслав Самодуров, поставивший там «Танцеманию», Елизавета Кокорева — за роль Утраты в «Зимней сказке» и Алексей Путинцев, исполнивший роль Филиппа в «Пламени Парижа».

Хореограф Вячеслав Самодуров

Хореограф Вячеслав Самодуров

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Каждый год по правилам Benois de la danse фестиваль избирает определенную тематику. В этом году мы сделали акцент на хореографах, — напомнила концепцию форума председатель жюри приза и худрук программы Светлана Захарова.

По традиции концерт номинантов текущего смотра (20 июня) и гала-концерт лауреатов прошлых лет (21 июня) состоятся на исторической сцене ГАБТа.

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Золото датчан

В Парадном вестибюле Оружейной палаты открылась выставка «Сокровищница датского короля Кристиана IV». Монарх, правивший страной с 1588 по 1648 год, покровительствовал искусству.

Посетители на пресс-показе выставки «Сокровищница датского короля Кристиана IV» в Парадном вестибюле Оружейной палаты Московского Кремля

Посетители на пресс-показе выставки «Сокровищница датского короля Кристиана IV» в Парадном вестибюле Оружейной палаты Московского Кремля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Первый из рода Романовых, Михаил Федорович, устанавливая отношения с европейскими государями, подписал с Кристианом IV мирный договор, — рассказала «Известиям» директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Дружеские отношения правителей привели к заключению браков между русскими царевнами и наследниками датского престола.

Среди экспонатов — кубок из Нюрнберга с чашей из раковины наутилуса, который преподнес Ирине, дочери Михаила Федоровича, младший сын короля граф Вальдемар Кристиан, а также произведения немецких златокузнецов рубежа XVI и XVII веков, ранее входившие в сокровищницу Кристиана IV.

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Премьера 100 лет спустя

Союз композиторов России провел трехдневный цикл мероприятий «Речь — о музыке!» для молодых журналистов и музыковедов. Площадкой стал Нелекторий «Мелодия», так что участники и гости могли не только поднять профессиональный уровень, но и насладиться размещенными там фотографиями известинца Виктора Ахломова (выставка к юбилею мастера была подготовлена союзом совместно с «Известиями»).

Цикл мероприятий «Речь — о музыке!»
Фото: Анна Бобрик

Одним из центральных событий цикла стала презентация первого издания произведения классика русского авангарда Михаила Матюшина «Композиция в четвертях тона для скрипки в сопровождении фортепиано». Экспериментальный опус был восстановлен по рукописям композитора и исполнен впервые за 100 лет: перед зрителями выступили Станислав Малышев (скрипка) и Наталия Черкасова (фортепиано).

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Сам Матюшин вместе с ученицей Марией Эндер играл «Композицию» в 1923 году в присутствии студентов Петроградской консерватории, в том числе 17-летнего Дмитрия Шостаковича, однако затем произведение было забыто, и до недавнего времени исследователи даже сомневались, что оно в принципе сохранилось в законченном виде. Выпущенное ИД «Композитор» научное издание и состоявшаяся премьера убеждают: «Композиция» не только дошла до нас полностью, но и имеет все основания закрепиться в современном концертном репертуаре.

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