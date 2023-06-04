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Историческая точность: Марий Эл в Большом, «Князь Андрей» в Донецке, Рахманинов в Казани

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: пресс-служба ГАСО РТ
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В столице Татарстана продолжается XII Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Народный артист России Владимир Спиваков возобновил карьеру после проблем с рукой и вынужденного расставания с инструментом Страдивари. В российский прокат выйдет «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» — фильм, победивший на VII Арктическом международном фестивале «Золотой ворон». Гендиректор-худрук МДТ им. М.М. Бровуна Наталья Волкова и композитор Алексей Рыбников подписали лицензионное соглашение на постановку патриотической оперы-драмы «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Рекорд маэстро

Народный артист России Владимир Спиваков возобновил карьеру после проблем с рукой и вынужденного расставания с инструментом Страдивари. В зале имени Чайковского маэстро исполнил одно из сложнейших произведений скрипичного репертуара — Концерт для скрипки с оркестром Альбана Берга.

По мнению обозревателя «Известий» кандидата искусствоведения Сергея Уварова, на пороге 80-летия маэстро вновь продемонстрировал готовность покорять музыкальные Эвересты.

Спиваков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Уваров

Двухчастный додекафонный опус труден как в отношении техники, как и в эмоциональном плане: большую часть времени солисту приходится поддерживать максимальный градус экспрессии, — пояснил он. — Для музыканта ознаменовать свое возвращение таким выбором — примерно то же, что для спортсмена, лишь недавно оправившегося от травмы, сразу замахнуться на мировой рекорд.

Известно, что 25 июня маэстро исполнит в Страсбурге произведения Баха. Все сборы пойдут на содержание Русского православного прихода Всех Святых.

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14 русских лет

В столице Татарстана открылся XII международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Его девиз — «Рахманинов и его век»: помимо произведений юбиляра в залах звучит музыка его предшественников, последователей и тех, кто был рядом.

В форуме принял участие американский дирижер Кристиан Кнапп, работающий в Мариинском театре. С Симфоническим оркестром Республики Татарстан и пианисткой Евой Геворгян он исполнил произведения Чайковского и Рахманинова.

белая сирень фестиваль
Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Хотя у меня американский паспорт, русская музыка не воспринимается мной как что-то далекое, — заметил музыкант в беседе с «Известиями». — Когда я учился на пианиста в США, почти все педагоги представляли именно русскую традицию. А в 1997 году я приехал в Петербург, и учился три года у Ильи Мусина, и уже 11-й сезон сотрудничаю с Мариинским театром.

Кристиан Кнапп рассказал: он давно решил, что хочет быть в России, и не жалеет об этом. А его мечта — продирижировать «Пиковой дамой» в Мариинском театре.

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Китайское мороженое

Событием кинематографической весны стало «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» — о детях эпохи гаджетов, открывших для себя мир природы. На VII Арктическом международном фестивале «Золотой ворон» фильм китайского режиссера Ван Чуна и продюсера Ли Юань был признан лучшим.

По словам Ван Чуна, главный посыл картины — показать, что технологии должны быть инструментом, чтобы сделать жизнь удобной, но ни в коем случае не заменить ее.

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Фото: предоставлено пресс-службой

Если фильм хороший, то и в Китае, и в России зритель одинаково его воспримет. Культура может быть разной, а чувства везде одинаковые, — пояснил Ван Чун «Известиям» в преддверии российского проката картины. Он также рассказал о планах сотрудничества с русскими коллегами и не исключил совместной работы на картине двух-трех режиссеров.

Ли Юань добавила, что надеется на интерес к совместному взаимодействию, в особенности со стороны российской Ассоциации детского и молодежного кино.

Мы готовы привезти в Россию еще больше картин, — подытожила она.

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Любовь и лед

В Большом театре состоялись гастроли Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева. Для первого выступления на прославленной сцене был выбран балет «Хрустальный дворец» Алексея Шора в постановке Екатерины Мироновой и Александра Сомова.

В основу либретто лег сюжет из эпохи правления императрицы Анны Иоанновны, а сама постановка выдержана в стиле представлений XVIII столетия, соединяет пышность оформления, сценические эффекты и виртуозность танца. Главные партии исполнили премьеры театра Итару Нада и Кристина Михайлова.

балет на сцене большого театра
Фото: Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева

Мы стремились к тому, чтобы получился настоящий спектакль-феерия, — пояснила Екатерина Миронова. — Балет соседствует с драматическими сценами, выступает детский хор, исполняются оперные арии. Императрица выезжает на охоту верхом на лошади и в сопровождении охотничьих собак. Роскошные костюмы довершают картину.

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Гроза двенадцатого года

Гендиректор — художественный руководитель МДТ им. М.М. Бровуна Наталья Волкова и народный артист России Алексей Рыбников подписали лицензионное соглашение на постановку патриотической оперы-драмы «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».

В спектакле задействовано более 70 человек. Ставить спектакль будут специалисты, осуществившие в 2017 году донецкую постановку рок-оперы «Юнона и Авось».

Сцена из спектакля
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В пресс-службе «Известиям» сообщили, что интерьеры, костюмы, аксессуары эпохи Отечественной войны 1812 года воссоздаются с исторической точностью. Особое внимание уделяется оружию, которое будет использоваться.

— У нас в спектакле будут массовые батальные сцены, и всё должно быть в максимально приближенном к действительности варианте и не отличаться от оригинала, — подчеркнул главный художник театра Руслан Фадиенко.

На постановку оперы-драмы Алексея Рыбникова театр получил грант в размере 27 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

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Веселые картинки

В пространстве AZ ART на Маросейке открылась совсем короткая (всего на неделю), но тем не менее заслуживающая внимания выставка Марины Беловой и Алексея Политова. Художники отметили 25-летие совместной творческой деятельности выпуском большого обстоятельного каталога, и к его выходу была приурочена камерная экспозиция, где показан цикл работ «Гиперчеловек» и несколько скульптурных композиций.

Пожалуй, главная черта творчества Беловой и Политова — легкость, веселое настроение и иллюзия детской непосредственности. Иллюзия — потому что на самом деле работы не только выполнены в весьма непростой технике, но еще и опираются на огромный культурологический багаж, отсылая к различным классическим произведениям, стилям, темам и так далее, отметил кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

экспозиция
Фото: предоставлено Музеем AZ

Такова и серия «Гиперчеловек», где каждая вещь вырезана из красной бумаги, сложенной пополам, как на развивающих занятиях в младших классах школы. Впрочем, присмотревшись, видишь, что изображения-то совсем не симметричны, ну а сверху и снизу над картинкой — ироничные надписи, уж точно недетские.

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