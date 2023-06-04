Историческая точность: Марий Эл в Большом, «Князь Андрей» в Донецке, Рахманинов в Казани

В столице Татарстана продолжается XII Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Народный артист России Владимир Спиваков возобновил карьеру после проблем с рукой и вынужденного расставания с инструментом Страдивари . В российский прокат выйдет «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» — фильм, победивший на VII Арктическом международном фестивале «Золотой ворон». Гендиректор-худрук МДТ им. М.М. Бровуна Наталья Волкова и композитор Алексей Рыбников подписали лицензионное соглашение на постановку патриотической оперы-драмы «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

Рекорд маэстро

Народный артист России Владимир Спиваков возобновил карьеру после проблем с рукой и вынужденного расставания с инструментом Страдивари . В зале имени Чайковского маэстро исполнил одно из сложнейших произведений скрипичного репертуара — Концерт для скрипки с оркестром Альбана Берга .

По мнению обозревателя «Известий» кандидата искусствоведения Сергея Уварова, на пороге 80-летия маэстро вновь продемонстрировал готовность покорять музыкальные Эвересты .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Уваров

— Двухчастный додекафонный опус труден как в отношении техники, как и в эмоциональном плане: большую часть времени солисту приходится поддерживать максимальный градус экспрессии , — пояснил он. — Для музыканта ознаменовать свое возвращение таким выбором — примерно то же, что для спортсмена, лишь недавно оправившегося от травмы, сразу замахнуться на мировой рекорд.

Известно, что 25 июня маэстро исполнит в Страсбурге произведения Баха. Все сборы пойдут на содержание Русского православного прихода Всех Святых.

14 русских лет

В столице Татарстана открылся XII международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Его девиз — «Рахманинов и его век» : помимо произведений юбиляра в залах звучит музыка его предшественников, последователей и тех, кто был рядом.

В форуме принял участие американский дирижер Кристиан Кнапп , работающий в Мариинском театре. С Симфоническим оркестром Республики Татарстан и пианисткой Евой Геворгян он исполнил произведения Чайковского и Рахманинова .

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

— Хотя у меня американский паспорт, русская музыка не воспринимается мной как что-то далекое , — заметил музыкант в беседе с «Известиями». — Когда я учился на пианиста в США, почти все педагоги представляли именно русскую традицию. А в 1997 году я приехал в Петербург, и учился три года у Ильи Мусина, и уже 11-й сезон сотрудничаю с Мариинским театром .

Кристиан Кнапп рассказал: он давно решил, что хочет быть в России, и не жалеет об этом. А его мечта — продирижировать «Пиковой дамой» в Мариинском театре .

Китайское мороженое

Событием кинематографической весны стало «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» — о детях эпохи гаджетов, открывших для себя мир природы . На VII Арктическом международном фестивале «Золотой ворон» фильм китайского режиссера Ван Чуна и продюсера Ли Юань был признан лучшим.

По словам Ван Чуна, главный посыл картины — показать, что технологии должны быть инструментом, чтобы сделать жизнь удобной, но ни в коем случае не заменить ее .

Фото: предоставлено пресс-службой

— Если фильм хороший, то и в Китае, и в России зритель одинаково его воспримет. Культура может быть разной, а чувства везде одинаковые , — пояснил Ван Чун «Известиям» в преддверии российского проката картины. Он также рассказал о планах сотрудничества с русскими коллегами и не исключил совместной работы на картине двух-трех режиссеров.

Ли Юань добавила, что надеется на интерес к совместному взаимодействию, в особенности со стороны российской Ассоциации детского и молодежного кино .

— Мы готовы привезти в Россию еще больше картин , — подытожила она.

Любовь и лед

В Большом театре состоялись гастроли Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева . Для первого выступления на прославленной сцене был выбран балет «Хрустальный дворец» Алексея Шора в постановке Екатерины Мироновой и Александра Сомова .

В основу либретто лег сюжет из эпохи правления императрицы Анны Иоанновны, а сама постановка выдержана в стиле представлений XVIII столетия , соединяет пышность оформления, сценические эффекты и виртуозность танца. Главные партии исполнили премьеры театра Итару Нада и Кристина Михайлова .

Фото: Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева

— Мы стремились к тому, чтобы получился настоящий спектакль-феерия , — пояснила Екатерина Миронова. — Балет соседствует с драматическими сценами, выступает детский хор, исполняются оперные арии . Императрица выезжает на охоту верхом на лошади и в сопровождении охотничьих собак. Роскошные костюмы довершают картину.

Гроза двенадцатого года

Гендиректор — художественный руководитель МДТ им. М.М. Бровуна Наталья Волкова и народный артист России Алексей Рыбников подписали лицензионное соглашение на постановку патриотической оперы-драмы «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».

В спектакле задействовано более 70 человек . Ставить спектакль будут специалисты, осуществившие в 2017 году донецкую постановку рок-оперы «Юнона и Авось».

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В пресс-службе «Известиям» сообщили, что интерьеры, костюмы, аксессуары эпохи Отечественной войны 1812 года воссоздаются с исторической точностью. Особое внимание уделяется оружию, которое будет использоваться .

— У нас в спектакле будут массовые батальные сцены, и всё должно быть в максимально приближенном к действительности варианте и не отличаться от оригинала, — подчеркнул главный художник театра Руслан Фадиенко.

На постановку оперы-драмы Алексея Рыбникова театр получил грант в размере 27 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив .

Веселые картинки

В пространстве AZ ART на Маросейке открылась совсем короткая (всего на неделю), но тем не менее заслуживающая внимания выставка Марины Беловой и Алексея Политова . Художники отметили 25-летие совместной творческой деятельности выпуском большого обстоятельного каталога, и к его выходу была приурочена камерная экспозиция, где показан цикл работ «Гиперчеловек» и несколько скульптурных композиций .

Пожалуй, главная черта творчества Беловой и Политова — легкость, веселое настроение и иллюзия детской непосредственности. Иллюзия — потому что на самом деле работы не только выполнены в весьма непростой технике, но еще и опираются на огромный культурологический багаж, отсылая к различным классическим произведениям, стилям, темам и так далее, отметил кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

Фото: предоставлено Музеем AZ