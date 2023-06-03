«Травиата» высшей пробы: уральские звезды зажгли «Белые ночи»

Эффектные наряды и богатство обертонов. Стоячая овация и слезы публики. Пермский театр оперы и балета, жемчужина культурной столицы Урала, отметил 300-летие Перми гастрольным туром в Санкт-Петербург. На фестивале «Звезды белых ночей» были представлены «Норма» Винченцо Беллини и «Травиата» Джузеппе Верди. «Известия» убедились, что оперная классика в исполнении уральцев стала интригующим сюжетом.

Урок петербуржцам

Санкт-Петербург и Пермь связаны особыми отношениями. Знаменитый Пермский балет возник в годы Великой Отечественной, когда в город на Урале были эвакуированы из Ленинграда Кировский театр и хореографическое училище. Через несколько десятилетий слава пермской балетной школы заставила Северную столицу ревновать — и даже пригласить на сцену Кировского театра ярких уральских балерин Любовь Кунакову и Ольгу Ченчикову.

В недавние годы, когда в Перми работал Теодор Курентзис, похожее ревнивое чувство Петербург испытывал к оперным проектам харизматичного маэстро, а потом обсуждал обстоятельства его релокации в петербургский Дом радио.

Знакомство петербуржцев с новой главой истории Пермской оперы проходит под отзвуки только что отгремевшего кадрового скандала: в начале мая был уволен директор театра Довлет Анзароков, а главный дирижер Мигран Агаджанян в знак протеста заявил, что покинет свой пост в июне сразу после премьеры «Бала-маскарада».

Хотя и этот катаклизм, и другие, ему подобные, меркнут на фоне главной проблемы Пермской оперы — на протяжении четверти века театр пытается обрести новое здание. Процесс, судя по затянувшемуся отсутствию новостей, в очередной раз зашел в тупик. Все это составляет обескураживающий контраст с одним из главных пермских мифов.

Лет 10-12 назад тогдашнее руководство региона заявило о намерении превратить город в культурную столицу России. Пиар-кампания была настолько мощной, что общественность почти приняла намерения за свершившийся факт. Петербургу этот урок стоит помнить. Столичный статус — вещь непостоянная, за него нужно бороться ежедневно, не полагаясь на могущество громких имен и воспоминания о минувших достижениях.

Взаимосвязь и соперничество

В подтексте гастролей Пермской оперы чувство взаимосвязи городов, несомненно, присутствовало, как и оттенок соперничества.

Дирижер Мигран Агаджанян заслужил похвалу и одобрение уже за сам выбор названия: «Норма», показанная на исторической сцене Мариинского театра, — эталон оперной красоты и требует смелости.

Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра Дирижер Мигран Агаджанян

Агаджанян молод, ему удается совмещать карьеру дирижера и вокалиста. В Мариинском театре помнят, как он пел сложнейшую партию Арриго на премьере «Сицилийской вечерни». И главной звездой петербургского показа «Нормы» стал именно он, на сей раз в качестве дирижера.

Что касается режиссерской концепции, то в прочтении Максима Петрова опера рассказывает не только о любви, измене, жажде мести, угрозе детоубийства и способности на жертву. Что будет завтра — мир или война — тоже решает заглавная героиня. И исходит при этом не из мистических откровений, а из «такого сора», как превратности ее отношений с тайным супругом.

Она любима — значит, мир. Появилась соперница — будет война. И ведь граница не нарисована на бумажной карте, она проходит по каждому сердцу, и неважно, что безымянные друиды и воины на сцене больше похожи на персонажей компьютерной игры, чем на людей.

Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра Мария Баянкина и Наталия Ляскован

Титульную партию исполнила солистка Мариинского театра Мария Баянкина, хотя анонсы обещали Веронику Джиоеву, певшую на пермской премьере прошлым летом. Мария изумительно смотрелась в эффектных сценических нарядах, оживляющих статику мизансцен. У нее красивый, чувственный, богатый обертонами голос, но верхние ноты даются певице с усилием.

Наталия Ляскова в партии Адальджизы, заслужившая на многие грядущие сезоны звание «самой бесстрашной Кармен» благодаря участию в скандальной постановке Константина Богомолова, привлекла ровным, нежным, тонко окрашенным звуком. Внешне ее героиня, изящная и скромная, гармонично оттеняла облик роскошной и властной верховной жрицы Нормы – Баянкиной, и дуэт двух солисток, если воспринимать его только глазами, выглядел безупречным.

Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра Ованнес Айвазян

Но в том-то и беда, что с первых секунд сценического действия глаза хотелось закрыть. И дело даже не в декорациях и ассоциациях, которые они вызывают, — то ли оборонительные укрепления (на юге Европы кое-где сохранились вестготские руины схожей геометрии), то ли колумбарий, то ли бассейн, облицованный дешевой плиткой.

Музыка Винченцо Беллини настолько прекрасна и эмоционально наполнена, что никакой фон ее не исказит. А вот назойливое слово может — в режиссерский замысел постановки в качестве компонента входят титры, которые отображаются на разных частях декораций в весьма прихотливом порядке: то в столбик, то лесенкой.

Публику настойчиво потчуют фрагментами текста либретто и даже сообщают порядковые номера сцен. Транслируется текст неравномерно. Знаменитая «Каста дива», к счастью, от словесной шпаргалки освобождена.

Живые чувства

На следующий день пермская труппа в концертном зале «Мариинский» представила «Травиату». И если «Норма» в музыкальном отношении была компромиссом между идеалом и вокальными возможностями, то «Травиата» стала алмазом высшей пробы.

Запетый и заигранный оперный хит очистили от штампов, обнажили живые чувства, которые во многих постановках нередко теряются в пылу борьбы за вокальные достижения. Оркестр, хор и солисты под управлением Миграна Агаджаняна предстали как единое существо с общим дыханием. Открытое пространство концертного зала дало возможность оценить темперамент и пластику дирижера, его умение не только руководить, но и воодушевлять музыкантов.

Солисты были выше всяких похвал. Василий Ладюк представил своего Жоржа Жермона не угрюмым меланхоличным резонером, а напористым бонвианом.

Карлен Манукян, присоединившийся к пермской труппе только в этом сезоне, был именно тем Альфредом, о котором мечтает каждая Виолетта: артист молод, хорош собой, в его голосе есть напряжение и сладость.

Но абсолютной звездой вечера стала Надежда Павлова. Ее восхитительный вокал с ошеломляюще чистыми верхними нотами, искренность и способность полностью раствориться в чувствах своей героини (аскетичные условия концертного исполнения не стали помехой яркому образу) вызвали в зале состояние, близкое к экстазу.

«Травиата» завершилась 10-минутной стоячей овацией. Рукоплескания сменялись дружным топотом ног. Руки нужны были, чтобы вытирать слезы.