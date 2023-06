Рэп и батлы: Дрейк поет про плохих парней, Слава КПСС — про уехавших

BTS празднуют десятилетие группы новым синглом, Slipknot снимают ужастики, а Гнойный скучает по батлам. В нашей очередной музыкальной подборке встретились кей-поп, рэп, рок и современная классика. А значит, каждый найдет что-то себе по вкусу. «Известия» же расскажут, чем интересны эти релизы.

BTS — Take Two

Самый популярный бойз-бенд в мире BTS в последнее время нечасто радует поклонников новыми песнями. После альбома Be 2020 года корейские парни публиковали лишь отдельные синглы, и то зачастую в коллаборации с другими артистами (как, например, My Universe совместно с Coldplay). Оно и понятно: участники группы сейчас сфокусированы на построении своих сольных карьер. Однако десятилетие коллектива они проигнорировать все-таки не могли. И песня Take Two сразу, в первый же день, взлетела на вершину глобального чарта Spotify, а заодно возглавила национальные чарты iTunes в 92 странах.

С одной стороны, ничего удивительного: гении маркетинга знают, что надо немного заставить публику подождать — и тогда релиз вызовет особенно сильный интерес. С другой же — в Take Two всё сделано так, как и любят фэны BTS по всему миру: это мелодичный позитивный поп на английском с вкраплениями рэп-читки, правда, куда менее запоминающийся, чем Dynamite, но зато обрамленный полуакустическим гитарным вступлением — чуть ли не с намеком на Rain Song Led Zeppelin.

J Hus ft. Drake — Who Told You

Звезда афрорэпа J Hus молчал три года — последняя его пластинка вышла еще до пандемии, в январе 2020-го. И с тех пор он не радовал поклонников даже синглами. Но зато свое возвращение он решил сделать максимально заметным, выпустив дуэт с Дрейком. Трек войдет в будущий лонгплей J Hus, и нам еще только предстоит узнать, сработает ли стратегия артиста и покорит ли диск топы продаж. Но все составляющие, необходимые для успеха, в Who Told You налицо: харизматичный бит с афромотивами, очень привязчивый простой мотив, который J Hus бесконечно повторяет, чтобы вы уж точно не забыли его, и, наконец, эффектное соло Дрейка. Без мелодичного рэпа главного конкурента Канье композиция была бы суховатой и несколько однообразной, но участие канадца превращает перспективную демку в жаркий летний хит. Артисты поют и читают про то, что даже плохие парни любят танцевать, и заражают своей беззаботностью слушателей.

Слава КПСС — «ГОРГОРОД 2»

Слава КПСС (он же — Гнойный) — пожалуй, самый известный из батл-рэперов, что остался, а не уехал. Да еще и поддержал Донбасс (смотрите пластинку DONBASSBORN). Но по своему эпическому соперничеству с одним из артистов, выбравших иной путь, он явно скучает. Вот и решил выпустить целый альбом, продолжающий, а точнее, пародирующий стиль и главную работу своего визави. И дело даже не в названии, недвусмысленно указывающем на оригинал, и не в обложке, где брейгелевская Вавилонская башня с первого «Горгорода» эпично пылает, а у ее подножия спасаются люди с «Последнего дня Помпеи» Брюллова. Важнее, что сами треки становятся нарочитой демонстрацией того, как Гнойный может работать на территории противника, — назовем ее постмодернистским рэпом. Практически каждая строчка здесь отсылает к тому или иному социокультурному либо историческому явлению, и всё вместе превращается в бесконечное жонглирование аллюзиями и цитатами. Но Слава доводит прием до абсурда и демонстрирует его уязвимость. А заодно щедро приправляет пародию персональными диссами и панчами, один острее другого. Раунд!

Ночные снайперы — «Один»

Вокруг фигуры Дианы Арбениной в последнее время было немало дискуссий, но певица поставила в них точку, заявив «Никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой» и выступив на церемонии вручения Нацпремии интернет-контента, которую организовал Институт развития интернета. Более того, для этого события «Ночные снайперы» приберегли новую песню, которая лишь после концертной премьеры появилась на стримингах. И, надо признать, получился образцовый пример лирико-балладного творчества Арбениной: среднетемповая рок-композиция с проникновенными стихами про любовь и выразительной запоминающейся мелодией.

Можно сетовать, что в песне нет «второго дна», поэтические образы не особо оригинальные и никакой новой страницы в творчестве «Ночных снайперов» сингл не открывает. Но если прежнюю страницу еще готовы читать, то почему бы и нет?

Slipknot — Adderall

Группа Slipknot внезапно выпустила мини-альбом, который, правда, больше похож на макси-сингл: из шести композиций три представляют собой разные версии опубликованной еще в 2022 году песни Adderall, еще два номера — крохотные инструменталки, выполняющие функции вступления и интерлюдии, и только одна композиция — Hard to Be Here — может с натяжкой считаться полноценным новым высказыванием. С натяжкой — потому что в ней тоже нет голоса Тейлора Кори, только отдаленный бэк-вокал, а электронный материал — фоново-медитативное повторение одних и тех же паттернов. Ну и излишне говорить, что металлом здесь (как и во всех остальных номерах релиза) даже не пахнет.

Потому-то куда интереснее — два клипа, выпущенных группой одновременно с пластинкой и снятых ударником Шоном «Клоуном» Крейеном, постоянным режиссером коллектива. Первый — Memories (Adderall — Rough Demo) — красивый, но весьма бессмысленный видео-арт из эффектов монтажной программы. Второй же — Death March — жутковатый сон с ростовыми куклами участников группы, у которых в конце взрываются головы.

Авторский вечер Александра Чайковского

В Концертном зале имени Чайковского прошел авторский вечер композитора Александра Чайковского, и это мероприятие можно считать ответом всем тем, кто считает современную музыку, во-первых, слишком непонятной, а во-вторых, неспособной поднимать большие темы и удерживать внимание слушателя «на длинной дистанции». Александр Владимирович органично чувствует себя в масштабных симфонических жанрах. Пример тому — как раз программа мероприятия: первое отделение составили двухчастная драматичная Пятая симфония, прежде исполнявшаяся лишь единожды, и Концерт для двух фортепиано с оркестром (солировали два лауреата конкурса имени Чайковского — Борис Березовский и Дмитрий Маслеев), красивейшая медленная часть которого пленяет мелодичностью и лиризмом. А после антракта прозвучал монументальный «Русский реквием». Произведение для оркестра, хора и солистов (сопрано Наталья Петрожицкая, меццо-сопрано Олеся Петрова и органистка Евгения Кривицкая) продолжает традиции отечественной музыки XX века и оказывается трагико-героическим откликом на прошлые войны, но завершается светоносным tutti.

Здесь стоит, конечно, отметить и мастерство исполнителей — прежде всего Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского. Буквально за два дня до этого тот же коллектив с тем же дирижером и в том же зале дал вместе с певцами Динарой Алиевой и Бехзодом Давроновым концерт из популярных оперных арий, демонстрируя легкость и искрометность. Но на музыке Александра Чайковского звучание преобразилось, обрело особую глубину и внутренний, не только внешний масштаб.

Плейлист «Известий»

В нашем плейлисте вы найдете песню «Один», о которой идет речь в обзоре, а помимо нее — летний мелодик-рэп от Tyga, интеллектуальный рэп «Сон разума» от Славы КПСС (да, в названии — намек на Гойю), изысканный трип-хоп от Джей Джей Йохансона и небольшой раритет из академической сферы — Рапсодию композитора первой трети XIX века Норберта Бургмюллера в исполнении пианиста Ульриха Романа Муртфельда. Новый альбом исполнителя представляет малоизвестные произведения раннего романтизма: первые шаги гениев — Шопена и Шумана, а также вещи их современников, в том числе Бургмюллера.