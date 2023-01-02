Под «Шубой»: Анна Михалкова напивается, Владимир Мартынов проповедует

Metallica перепевает рок-хиты 1970-х, «Ночные снайперы» уходят в поп-музыку, а Владимир Мартынов устраивает вертеп на сцене «Зарядья» . Новых альбомов на рубеже года почти никогда не выпускают, что логично, поэтому приходится довольствоваться синглами и концертами. Среди последних тоже есть потери: на этот раз российским зрителям пришлось обойтись без новогодней трансляции Венского филармонического оркестра, ставшей уже традицией. Однако импортозамещение работает и здесь. «Известия» рекомендуют, на какие релизы недели обратить внимание меломанам в первые посленовогодние дни .

«Ночные снайперы», «Шуба»

Диана Арбенина написала честный поп-трек, а Надя Михалкова сняла на него предновогодний клип со своей сестрой Анной в главной роли . Нужны ли еще аргументы, чтобы посмотреть ролик?

Типичная русская женщина средних лет готовит салаты в преддверии праздника, но когда муж засыпает — отправляется в караоке с подругами. И там они предаются безудержному веселью, горланя песни, до тех пор, пока в дело не вступает суровая Арбенина и не исполняет новый хит. Самое забавное, что «Ночные снайперы» в этой композиции заходят на территорию самой простой честной поп-музыки с запоминающимся припевом, нехитрым электронным сопровождением и транспозицией в точке золотого сечения . Получилась и попса, и пародия на попсу, которая «звучит из каждого утюга» (как поется в песне).

Идея, впрочем, понятна: вот именно такой репертуар и нужен всем этим уставшим от трудовых будней «девочкам». И пока Арбенина поет на мини-сцене клуба, героиня Михалковой с подругами напивается, чтобы проснуться на следующее утро от вопроса сына: «Мам, почему ты в шубе?»

Что ж, в искренности и самоиронии Диане и дочерям Никиты Сергеевича не откажешь.

Metallica — Borderline

Одна из главных в мире метал-групп продолжает готовить поклонников к выходу нового альбома — 72 Seasons . Ранее мы уже могли оценить лид-сингл из будущей пластинки, теперь же монстры рока порадовали фанатов записями с концертов этого декабря, явно призванных доказать, что есть еще порох в пороховницах.

Из нескольких роликов, опубликованных на YouTube-канале Metallica, наиболее интересен один: в нем Джеймс Хэтфилд со товарищи исполняет классический хит Thin Lizzy — Borderline .

Кавер получился очень близким к оригиналу, разве что соло-гитары здесь побольше. В полуакустическом балладном саунде Metallica чувствует себя как рыба в воде, но, что важно, в этом не сквозит никакого ретро, даром что и самой песне 45 лет, и музыканты немолоды. Звучит это абсолютно вне времени. Никаких скидок на возраст и статус живых легенд делать не приходится . Только ждать с удвоенной силой нового диска.

Fivio Foreign — Sicc & Tired

Для рэпера Fivio Foreign 2022-й был безусловно удачным . Сначала вышел его совместный с Канье Уэстом и Алишей Киз сингл City Of Gods, что стало продолжением прошлогоднего сотрудничества Фивио с Йе над альбомом Donda. Трек появился на Donda 2, а затем и на дебютном альбоме самого Фивио — B.I.B.L.E. Релиз имел успех, и вкупе с громкими коллаборациями это вывело недавнего новичка в топ-лигу американского хип-хопа. Но полгода спустя артист выпускает уже новый трек: Sicc & Tired. За несколько дней он набирает 2 млн просмотров на YouTube — результат зрелой звезды.

Впрочем, результат этот, видимо, связан не только с музыкальной составляющей — глубоким битом и меланхоличным гитарным наигрышем, на фоне которого напряженная читка Фивио звучит особенно выразительно. Скорее, дело в том, что текст Sicc & Tired воспринимается как очередная ода BLM. «Я болен и устал», — декламирует Fivio Foreign на фоне дорогих тачек и прочих атрибутов рэперского благосостояния. Посыл простой: мне повезло, а другим чернокожим — не очень. Поэтому смотрите на меня и вдохновляйтесь моим успехом.

Владимир Мартынов, «Рождественский вертеп»

Живой классик, один из главных мэтров академической музыки создал и представил за несколько дней до Нового года свое воплощение библейской истории . «Рождественский вертеп» — полуконцертное-полутеатральное представление на сцене «Зарядья», объединяющее не только форматы презентации, но и стилевые элементы разных эпох и стран. Здесь есть аллюзии на средневековые миракли, древнерусские скоморошьи представления, барочные пассионы и многое многое другое. С обескураживающей прямолинейностью Мартынов создает «сверхмузыку», которая вбирает в себя всю историю искусства , и это далеко не первая его подобная попытка — можно вспомнить и симфонию «Утопия», и «Упражнения и танцы Гвидо»… Но именно в «Рождественском вертепе» такой подход выглядит наиболее логичным , подчеркивая актуальность сюжета о рождении младенца в Вифлееме для любой эпохи и любой среды, будь то академическое пространство или фольклор.

Показательно, что для исполнения экспериментального опуса объединились фольклорный ансамбль «Сирин», один из лучших коллективов исполнителей барочной музыки вокальный ансамбль Intrada и OpensoundOrchestra (худрук и дирижер — Станислав Малышев), специализирующийся на современном академическом репертуаре.

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