Дикий, дикий Уэст: Канье призывает к свободе, Muse — к любви

Роджер Уотерс ностальгирует по Pink Floyd, Лана Дель Рей ищет несуществующий бульвар, а Канье Уэст халтурит и жалуется. Важных альбомов на этой неделе практически не было, зато ярких синглов от звезд первой величины — хоть отбавляй. «Известия» подскажут, на что меломанам обратить внимание в первую очередь.

Lana Del Rey — Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Лана Дель Рей демонстрирует в последние годы завидную активность. В 2021-м у нее вышло сразу два альбома: Chemtrails over the Country Club и Blue Banisters, 2022-й ознаменовался сразу двумя новыми песнями — Watercolor Eyes к сериалу «Эйфория» и дуэтом с Тейлор Свифт Snow on the Beach (из альбома последней — Midnights). И вот третья премьера, но на этот раз уже предваряющая собственный полноценный лонгплей Ланы.

Диск выйдет в марте 2023-го и будет называться Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd (да, это самое длинное название в карьере певицы). Ну а титульный сингл можно оценить уже сейчас. И — весьма предсказуемо — это томная баллада с фортепиано, псевдосимфоническим сопровождением и фирменной электроникой Джека Антоноффа, который, конечно, опять выступил продюсером.

Строго говоря, делать по этому синглу какие-то прогнозы о будущей пластинке практически невозможно. Именно потому, что звучит композиция ровно так же, как и десятки прошлых баллад Ланы. Что, наверное, вовсе не плохо, особенно для ее поклонников. Голос певицы обволакивает, убаюкивает, ласкает слух, и хочется не разбирать музыку на составляющие, а просто тихо млеть под «мурлыканье» Дель Рей. Но вдруг остальной материал альбома окажется иным? Узнаем через несколько месяцев.

Roger Waters — The Lockdown Sessions

Имя Роджера Уотерса звучит в последнее время куда чаще по политическим поводам. Это один из немногих западных артистов-тяжеловесов, поддержавший в конфликте на Украине Россию (пусть и косвенно, назвав в качестве главных виновников НАТО и США). Впрочем, новый лонгплей The Lockdown Sessions напоминает, что Уотерс в первую очередь музыкант, автор великих песен Pink Floyd. Да, здесь нет нового материала. Пять из шести треков относятся к концу золотого периода группы, а именно к альбомам The Wall и The Final Cut, а еще один — к сольному творчеству Уотерса, конкретно — к пластинке Amused to Death. Но все песни переосмыслены и снабжены развернутыми инструментальными «послесловиями». Начинает Роджер, как правило, под акустическую гитару или даже фортепиано, а ближе к концу его проникновенный баритон уступает место женскому бэк-вокалу и разрастающемуся сопровождению, подчас с джазовым флером, а иногда — и с гимническим пафосом.

Пожалуй, самый радикальный ремейк — незабвенная Comfortably Numb. В ней, конечно, отчаянно не хватает высокого голоса Дэвида Гилмора в припеве. Но в итоге получается нечто более интимное и одновременно неформальное. То же справедливо и для альбома в целом. Заново записав во время пандемии старые композиции, Уотерс, конечно, не сделал ничего сверхъестественного. Но дал нам отличный повод переслушать неустаревающие рок-хиты, которые были актуальны 40 лет назад и остаются таковыми по сей день.

Kanye West — Someday We'll All Be Free

Не проходит и недели, чтобы Канье Уэст не напомнил о себе очередным скандальным высказыванием — кажется, рэп-звезда сознательно закапывает свою репутацию всё глубже и глубже, то обвиняя евреев, то называя себя пророссийским (а это в нынешних условиях на Западе, пожалуй, даже больший вызов, чем всё остальное). И мы ждем от него уже чего угодно, только не новых треков. А он берет да выпускает, причем каким-то странным образом, на портале InfoWars, в обход стримингов и даже официального YouTube-канала Йе.

Сама песня тоже необычна: в ее основе — фрагмент из композиции соул-легенды Донни Хатауэя Someday We'll All Be Free. Канье не прибавил к ней ни ноты, только собственную двухминутную читку и в самом конце фразу из того самого скандального интервью Алексу Джонсу, оборванную непосредственно перед упоминанием немецкого диктатора и зацикленную на слове «люблю»: there’s a lot of things that I love, that I love, that I love.

В основном тексте Канье рассуждает о расставании с Ким Кардашьян, вере в Бога и собственном бесстрашии, повторяя несколько раз «Я забыл, что такое страх». Но нам все-таки интереснее музыкальные качества, и тут как раз есть о чем поговорить.

Поначалу удивляешься кажущейся халтурности работы с мелодической основой: кусочки записи Донни Хатауэя просто склеены весьма грубо, механически засэмплированы. Но стоит вслушаться — и поражаешься сложнейшим ритмическим сочетаниям ретроосновы с читкой Канье. Все-таки большой музыкант остается таковым даже при помутнениях рассудка.

Muse — Ghosts (How Can I Move On) (feat. Mylene Farmer)

А вот и самая неожиданная коллаборация недели. Muse перевыпустили свою песню Ghosts (How Can I Move On) из новейшего альбома Will Of The People в дуэтной версии с Милен Фармер. У французской певицы совсем недавно вышел собственный лонгплей — L’Emprise, поэтому желание напомнить лишний раз о себе, в общем-то, логично и укладывается во все коммерческие схемы шоу-бизнеса. Ну а Muse продолжают раскручивать Will Of The People — тоже всё понятно.

Однако ход не назовешь совсем формальным. Вокал французской звезды в этой прочувствованной фортепианной балладе звучит действительно органично, и если послушать только второй куплет, где она солирует, можно решить, что это композиция из репертуара самой Милен, настолько материал «ложится» на ее голос.

Muse, кстати, уже не в первый раз приглашают европейских звезд спеть с ними Ghosts. До этого музыканты опубликовали вариант с участием итальянской певицы Элизы, и пела она по-итальянски. Ну а Милен, естественно, поет по-французски, лишь в финальном куплете, совместном с Мэтью Беллами, переходя на английский. Разумеется, мелодика языка только усиливает своеобразие, очарование и чувственность номера. Поэтому поклонникам и Muse, и Милен пройти мимо новой Ghosts никак не получится.

Плейлист недели

Наш плейлист открывается свежим синглом американской метал-группы From Ashes to New — вопреки санкциям он вышел на российских стримингах. Следом прозвучит пинкфлойдовская Comfortably Numb, только не в новой версии Роджера Уотерса, а в оригинальной, из альбома The Wall (где искать новую — думаю, догадаетесь сами). А следом прозвучит еще один рок-хит прошлого, однако в свежей концертной версии: это «Мусорный ветер» из только что выпущенного концертника «Крематория». Дальше вас ждет порция кантри от Тейлор Эдвардс и Someday We'll All Be Free Донни Хатауэя — та самая композиция, сэмплированная Канье. Ну а завершает нашу подборку прелюдия Рахманинова в исполнении японского пианиста Казуйя Сайто.