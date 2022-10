За козла в ответе: Рада Анчевская зовет наверх, а Goat — в глубины подсознания

Среди октябрьских музыкальных новинок найдется музыка на все вкусы — от маниакальной шведской психоделии до бодрого джерсийского хард-рока и от русских фолк-напевов до арабского диско. «Известия» представляют самые интересные музыкальные альбомы октября, которые вы могли забыть послушать.

«Рада & Терновник»

«Всем, кто идет по небу»

Радислава Анчевская вот уже четвертый десяток лет высоко держит знамя российского «хиппизма». Впрочем, еще на заре «Терновника» было понятно, что эта музыка далека от «фенечек» и умильного рисования «пацификов» — фолк-радения с флейтой и бубном оборачивались то прогрессив-роком, то фри-джазом, а то и вовсе загробным шоу в духе Swans . Дело не только в том, что Анчевская — одна из самых значительных поэтов (без скидок на феминитивы) русского рока, но и в ее редких для нашей сцены чисто профессиональной одаренности и чутья. Добавим к этом вокальный диапазон в 3,5 октавы и фантастическое умение захватывать внимание аудитории, даже когда слушатели не здесь и сейчас, перед сценой, а где-то далеко, в тиши собственных домов.

Именно такая магия в очередной раз происходит при прослушивании нового альбома «Рады & Терновника». Всего семь песен, в которые, впрочем, вместилось дивное соцветие стилей и смыслов — от почти агузаровского свингующего попа в открывающей «Пыли» до сумрачного психоделического блюза «Лунных всадников» . Лучший, пожалуй, трек альбома — «Вороны Одина», потусторонний почти что фанк с хард-роковой гитарой, удивительно созвучный и текстом, и музыкой нынешним непростым временам.

Skid Row

The Gang’s All Here

Квинтет из Нью-Джерси некогда был в первых рядах западного рок-вторжения в страну Советов — еще мало кому известные Skid Row выступали в «Лужниках» на легендарном Московском международном фестивале мира в 1989 году, перед Mötley Crüe, Оззи Осборном, «скорпами» и Bon Jovi. С тех пор много утекло воды, но, несмотря на все геополитические пертурбации, Skid Row (от своих бывших партнеров по тому памятному концерту) по-прежнему доставляют свои новые записи российским поклонникам.

«Доставляют» во всех смыслах слова — несмотря на то что харизматичный вокалист Себастьян Бах покинул группу еще в середине 1990-х (нынешний певец аж пятый по счету), тандем авторов гитариста Дэйва «Змея» Сабо и басиста Рэйчела Болана остался незыблем. На новом альбоме, оптимистично названном «Вся банда в сборе», они вновь успешно доказывают, что хард-рок конца 1980-х может быть актуален и три десятка лет спустя. К тому же занявший место у микрофонной стойки швед Эрик Гренвалл, хоть и годится остальным членам «банды» в сыновья (во времена триумфа в «Лужниках» ему было всего два года), местами просто неотличим от любезного старым фанатам Баха.

Maha

Orkos (Habibi Funk 020)

Лейбл берлинского диджея Янниса Штюрца Habibi Funk вот уже несколько лет радует любителей диковин переизданием редких записей арабской поп-музыки 1960–1980-х (с акцентом, как нетрудно догадаться, на тамошние версии американских фанка и соула). Виниловые версии, как правило, моментально становятся добычей коллекционеров, но благодаря стримингу ознакомиться с этой — иногда откровенно странной, но всегда исключительно энергичной, мелодичной и заводной — музыкой могут и широкие массы любопытствующих.

20-й релиз в каталоге фирмы Штюрца — настоящий бриллиант, найденный едва ли не в куче отбросов. Выпущенный в 1979 году только на кассете и не имевший большого успеха альбом певицы Махи — чудная коллекция диско-гимнов и томных ориенталистских баллад. Маха в то время была вокалисткой солидного коллектива Cairo Jazz Band, организованного легендой египетского джаза, барабанщиком Салахом Рагабом, а впоследствии и вовсе ушла из музыкального бизнеса. Удивительнее всего, впрочем, то, что Штюрцу удалось разыскать давно удалившуюся на покой певицу, чтобы оформить договор на выплату роялти — шаг не столь уж частый в среде западных лейблов, занимающихся переизданием подобно забытой экзотики.

Goat

Oh Death

На своем четвертом альбоме анонимные энтузиасты из Гётеборга, скрывающиеся за несколько двусмысленным коллективным псевдонимом «Козел», вновь приглашают в виртуальное путешествие в конец 60-х годов прошлого столетия, времена психоделического угара, увлечения экзотическими духовными практиками и неистового музыкального экспериментаторства. Впрочем, в исполнении скрытных шведов всё это превращается в веселый безумный кавардак, одинаково годный и для медитации дома на коврике, и для танцев на природе.

Мрачноватое название пугать не должно: первый же трек мало наводит на мысли о смерти — фанковый бас, ревущая гитара и две вокалистки, истерически выкрикивающие оптимистическую речевку «Вскоре ты помрешь, но ты не плачь!» Отчего-то веришь им безоговорочно: тем более что дальше хоронить никого уж точно не спешат. В целом, как и предыдущие работы группы, пластинка напоминает собой музыкальный конструктор- викторину для меломанов — вот тут мы слышим Funkadelic, это было у Black Sabbath, это точно Talking Heads, а здесь не обошлось без Tinariwen... или нет, всё же Заппы?

Gyedu-Blay Ambolley

Gyedu-Blay Ambolley and Hi-Life Jazz

В родной Гане Гьеду-Блэй Амболлей — живая легенда. 75-летний саксофонист стоял у истоков стиля хайлайф — жанра африканской танцевальной музыки, переосмысления американского джаза и карибского калипсо (хотя некоторые исследователи относят истоки хайлайфа даже к XIX столетию). Когда с хайлайфом в 1970-е познакомился западный мир, влияние пошло уже в обратную сторону — именитые джазмены инкорпорировали в свои импровизации прихотливые ганские ритмы, а инди-рокеры вдохновлялись гипнотическими гитарными арпеджио африканских звезд.

