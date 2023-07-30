Стало известно об отказе Маска в предоставлении ВСУ доступа к Starlink около Крыма

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск отказал предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к спутникам Starlink около Крыма. Об этом 28 июля сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта. В какой-то момент он отклонил просьбу украинских военных включить терминал возле Крыма», — сказано в материале.

Когда именно бизнесмен дал подобный отказ Киеву, не уточняется. Также журналисты добавили, что Маск уже частично отключал на Украине Starlink за неуплату.

2 июня Пентагон заключил новый контракт с принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компанией SpaceX на предоставление Украине услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что спутниковая система Starlink начала блокировать свои терминалы на новых территориях России — в Херсонской и Запорожской областях и в Донецкой и Луганской народных республиках. Отмечалось, что из-за блокировки Вооруженные силы Украины не могут использовать терминалы для запуска беспилотников в российском тылу.

Starlink — спутниковая сеть, обеспечивающая доступ в интернет из любой точки планеты. Киев получил свыше 20 тыс. терминалов этой компании. Реализация проекта началась американской компанией SpaceX в феврале 2018 года.

О работе Starlink на территории Украины владелец SpaceX Илон Маск сообщил в конце февраля 2022 года. Использование терминалов компании сейчас разрешено всем категориям пользователей.