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Муж зарезал жену на востоке Москвы

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Фото: СК России по г. Москве
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Женщину зарезали в квартире на востоке Москвы. Об этом 29 июля сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

«По данным следствия, в дневное время 29 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Молостовых в городе Москве, обнаружено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения», — сообщило ведомство в Telegram.

Предварительно установлено, что на женщину в ходе конфликта напал с ножом ее муж.

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Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время криминалисты устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне на востоке Москвы обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Его нашли возле дома, расположенного на улице 9-я Парковая. Жертве на момент смерти было 40 лет.

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