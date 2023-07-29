Муж зарезал жену на востоке Москвы

Женщину зарезали в квартире на востоке Москвы. Об этом 29 июля сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

«По данным следствия, в дневное время 29 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Молостовых в городе Москве, обнаружено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения», — сообщило ведомство в Telegram.

Предварительно установлено, что на женщину в ходе конфликта напал с ножом ее муж.

Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время криминалисты устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне на востоке Москвы обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Его нашли возле дома, расположенного на улице 9-я Парковая. Жертве на момент смерти было 40 лет.