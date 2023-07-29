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На востоке Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

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Фото: СК РФ
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Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружено около жилого дома на востоке Москвы. Такую информацию передало Главное следственное управление СК РФ по столице в своем официальном Telegram-канале 28 июля.

Тело женщины было обнаружено около жилого дома, расположенного на улице 9-я Парковая. Следователи заметили признаки насильственной смерти: в районе грудной клетки находился след от ножевого ранения. Жертве на момент смерти было 40 лет.

По факту обнаружения тела организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 20 июля, в полиции назвали причину убийства 11-летнего мальчика, тело которого было накануне обнаружено в парке на юге Москвы. В этот же день сообщалось о причастности к убийству 13-летнего знакомого погибшего.

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