Украинским шахматистам рекомендовали не жать руки россиянам и белорусам

Федерация шахмат Украины дала рекомендацию своим спортсменам не жать руки представителям России и Белоруссии. Об этом организация сообщила 29 июля на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сообщение опубликовано накануне старта Кубка мира по шахматам в Баку, на котором выступят 13 украинских шахматистов, 15 российских и два белорусских.

Федерация также потребовала избегать совместных фотографий с представителями России и Белоруссии и общения, не предусмотренного правилами шахмат.

Три лучших участника соревнований у мужчин и женщин пройдут отбор на турниры претендентов. Состязания пройдут по принципу выбывания.

Ранее, 27 июля, украинская саблистка Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала на чемпионате мира в Милане. Харлан выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку. В дальнейшем ее дисквалифицировали.