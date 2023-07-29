Реклама
Прямой эфир
Общество
Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении взятки
Общество
Подозреваемый в организации взрыва на Куйбышевском НПЗ признал вину
Мир
Евросоюз отказался признавать итоги переворота в Нигере
Общество
Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ
Мир
Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
Мир
Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи
Экономика
Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса
Мир
В Германии сообщили о больших потерях ВСУ из-за российских мин
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Общество
Пострадавшие в результате ЧП в Таганроге получат выплаты
Мир
Саммит Россия – Африка стал ответом на западные санкции
Происшествия
31 пациент из Красногорска госпитализирован с возможным отравлением в Подмосковье
Культура
В театре Моссовета началось прощание с артисткой Ниной Дробышевой

Украинским шахматистам рекомендовали не жать руки россиянам и белорусам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация шахмат Украины дала рекомендацию своим спортсменам не жать руки представителям России и Белоруссии. Об этом организация сообщила 29 июля на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сообщение опубликовано накануне старта Кубка мира по шахматам в Баку, на котором выступят 13 украинских шахматистов, 15 российских и два белорусских.

Федерация также потребовала избегать совместных фотографий с представителями России и Белоруссии и общения, не предусмотренного правилами шахмат.

Три лучших участника соревнований у мужчин и женщин пройдут отбор на турниры претендентов. Состязания пройдут по принципу выбывания.

Отправить в нокаут-систему: кто выиграет Кубок мира – 2023 по шахматам
В самом престижном турнире второй половины года примут участие Карлсен и Цзюй Вэньцзюнь

Ранее, 27 июля, украинская саблистка Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала на чемпионате мира в Милане. Харлан выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку. В дальнейшем ее дисквалифицировали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023