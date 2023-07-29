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Сальдо назвал сроки первоначального этапа устранения последствий на Каховской ГЭС

Сальдо: первоначальный этап устранения последствий на Каховской ГЭС может занять несколько недель
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Первоначальная фаза устранения последствий после теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) — откачка воды и расчистка территорий — может занять еще минимум несколько недель. Об этом в субботу, 29 июля, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением. О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть, месяцы», — сказал он ТАСС.

Врио губернатора региона пояснил, что сейчас вода стоит только в низинных местах, откуда нет естественного стока. Спасатели и специалисты коммунальных служб круглосуточно откачивают ее, не ожидая высыхания.

Кроме того, по словам Сальдо, даже после полной очистки территорий в регионе останутся испорченные водой здания и инфраструктура. Разрушенная плотина в том числе.

«Вот лишь когда всё это будет заново отстроено, тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы», — подытожил он.

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Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте. Число погибших в результате прорыва станции, по данным на 7 июля, достигло 55. Число пострадавших на 24 июля увеличилось до 175.

13 июля, спустя чуть больше месяца с момента подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ), корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте теракта и показал последствия разрушений. Главный зал там пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Позднее, 20 июля, глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует, так как оно почти полностью высохло на территории Запорожской области и немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Он добавил, что вода в Северо-Крымский канал из хранилища больше не поступает.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что урожай в регионе будет утерян из-за прорыва Каховской ГЭС. Это обусловлено, в частности, пересыханием Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов, отметил он.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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