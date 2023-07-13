«Известия» показали следы разрушений на Каховской ГЭС

С момента подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) прошло чуть больше месяца. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте и в четверг, 13 июля, показал следы разрушений.

На кадрах видны последствия ударов противника по Каховской ГЭС: главный зал пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

«Противник периодически пытается прощупывать нас, запускает дроны, обстреливает, пытается устраивать диверсии. Но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение. В основном обстреливают минометами и дронами-камикадзе, идут сбросы. За день бывает несколько обстрелов», — рассказал гранатометчик с позывным Серый.

Водохранилище в районе Каховской ГЭС полностью обмелело, вода ушла. Но российские военнослужащие уверены, что украинские боевики даже не подумают этим воспользоваться. По словам бойцов, укрепрайоны ВС РФ достаточно мощные, чтобы не пустить врага и не дать ему пройти даже до середины Днепра.

«Наблюдение ведется круглосуточно. При любых попытках сразу наносится огневое поражение. Работает наша артиллерия, работает наша минометка. Противник не пройдет», — заявил гранатометчик с позывным Гром.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте.

Позднее, 21 июня, глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

6 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате прорыва Каховской ГЭС одноименное водохранилище перестало существовать. Он пояснил, что теперь Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северному Крыму.

10 июля корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что ВС РФ дополнительно укрепили оборонные рубежи у высохшего водохранилища. По словам командира роты с позывным Стерх, основная задача бойцов — защита береговой линии Днепра и пресечение попыток вражеских диверсантов высадиться в этом районе.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.