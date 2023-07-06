Сальдо заявил об отсутствии существования Каховского водохранилища из-за ЧП на ГЭС

В результате прорыва Каховской ГЭС одноименное водохранилище перестало существовать. Об этом 6 июля заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Каховского водохранилища на сегодняшний день нет. То есть Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северному Крыму», — отметил губернатор в эфире Первого канала.

Водохранилище служило для подачи воды в Кривой Рог, Никополь, Марганец, Орджоникидзе и Днепродзержинск.

«Это экологическая и гуманитарная катастрофа. С точки зрения военной она ничего не дала украинскому командованию и тем, кто сидит в Киеве», -— резюмировал он.

6 июня был совершен теракт на Каховской ГЭС, который привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, число погибших выросло до 53, а пострадавших — до 139.

21 июня глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

В свою очередь, 24 июня Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены из-за разрушения станции, уже освободились от воды.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.