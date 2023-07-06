Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53

После прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) были найдены еще три тела, число погибших выросло до 53, а пострадавших — до 139. Об этом сообщили в четверг, 6 июля, в экстренных службах.

«Общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек», — сказал собеседник ТАСС.

6 июня был совершен теракт на Каховской ГЭС, который привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции возбуждено уголовное дело о теракте.

21 июня глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

В свою очередь, 24 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены из-за разрушения станции, уже освободились от воды.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.