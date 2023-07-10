ВС РФ укрепили оборону на позициях у Каховского водохранилища

Служащие ВС РФ дополнительно укрепили оборонные рубежи у водохранилища, которое высохло после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 10 июля рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

На передовых позициях глубоко в песке проложены траншеи, обитые досками для надежности. Из-за отступления береговой линии открылось большое пространство суши, что не могло не повлиять на организацию обороны. Изменились в том числе и минные заграждения.

По словам командир роты с позывным Стерх, основная задача бойцов — защита береговой линии Днепра и пресечение попыток вражеских диверсантов высадиться в этом районе.

«Постоянно занимаемся укреплением обороны, укреплением позиций своих, постоянное дежурство на берегу, выставление наблюдателей и огневых расчетов. Делаем всё, чтобы противник не прошел», — подчеркнул он.

Вооруженные сил Украины (ВСУ) располагаются всего в 5–6 км, а потому обстановка на данном участке фронта напряженная — регулярно ведутся артиллерийские дуэли.

Ранее, 7 июля, военкор «Известий» Эмиль Тимашев показал, как танкисты ВС РФ смогли выполнить боевую задачу в Херсонской области, несмотря на обстрел со стороны противника. Экипаж танка Т-72 освобождал район возле переправы через Днепр от ВСУ, чтобы обеспечить условия для окончательной зачистки местности штурмовыми отрядами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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