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Экипаж танка Т-72 выполнил боевую задачу под обстрелом ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танкисты ВС РФ смогли выполнить боевую задачу в Херсонской области, несмотря на обстрел со стороны противника. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Экипаж танка Т-72 освобождал район возле переправы через Днепр от Вооруженных сил Украины (ВСУ): ликвидировал укрепрайоны, живую силу, пулеметные расчеты националистов. Таким образом создавались условия для окончательной зачистки местности штурмовыми отрядами.

Поначалу работа шла без особых препятствий. Служащие наносили удары по целями и уходили, оставляя неприятеля с серьезными потерями. Однако после очередного пуска экипаж заметил летящую в их направлении противотанковую ракету (ПТУР).

«Выехали, значит, на рубеж. Увидели огневые позиции противника — начали по ним работать. Были уничтожены три огневые позиции и, соответственно, после этого хотели уйти, <...> но по нам начали отрабатывать ПТУРы», — рассказал наводчик-оператор Т-72 с позывным Пантера.

Благодаря грамотным действиям механика-водителя, удалось избежать прямого попадания в корпус. Первый снаряд прошел по касательной, и танкисты вернулись в бой.

Следующая ракета попала уже в заднюю часть машины. После этого командир велел разворачиваться и уходить из-под огня в безопасное место. В конечном итоге это решение позволило сохранить жизни военным и не допустить критического повреждения техники.

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Днем ранее разведчики ВДВ РФ уничтожили бронетехнику и артиллерию украинской армии на херсонском направлении. На кадрах видно, как военные нацеливаются на объекты и наносят по ним удары.

Тогда же официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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