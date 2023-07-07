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Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55

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Фото: Global Look Press/Peter Druk
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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55, сообщил представитель экстренных служб региона 7 июля.

Как рассказал собеседник «РИА Новости», в течение суток были обнаружены тела еще двух погибших. Накануне было найдено три тела. Общее число пострадавших составляет 139 человек.

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Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате чего разрушения гидроэлектростанции привели к неконтролируемому сбросу воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте.

Позднее, 21 июня, глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены из-за разрушения станции, уже освободились от воды.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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