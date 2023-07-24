Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ потеряли 880 человек и более 30 лодок в Херсонской области с начала июля
Общество
Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС достигло 175
Общество
Собянин пообещал помощь жителям пострадавшего при атаке беспилотника дома
Общество
Минобрнауки заявило о планах начать очное обучение в вузах трех новых регионов
Мир
На АЭС в Южной Корее реактор экстренно остановился в ходе проверки систем
Мир
МИД КНР потребовал обеспечить безопасность граждан и журналистов на Украине
Политика
Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее двустороннее сотрудничество
Армия
Российские силы авиаударом уничтожили склад ВСУ под Херсоном
Армия
Минобороны сообщило о 17 сбитых в Крыму беспилотниках
Политика
Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Мирзиёева
Мир
В Польше анонсировали создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
Происшествия
Над Крымом системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников
Мир
Трамп обвинил Европу в недостаточной помощи Украине
Сюжет:

Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС достигло 175

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) были госпитализированы еще шесть человек, число пострадавших увеличилось до 175. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили медики.

«В результате прорыва ГЭС и последующего наводнения были госпитализированы 175 человек», — сказал ТАСС собеседник.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте. Число погибших в результате прорыва станции, по данным на 7 июля, достигло 55.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 13 июля побывал на Каховской ГЭС спустя чуть больше месяца с момента ее подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) и показал следы разрушений. Главный зал там пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Позднее, 20 июля, глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует, так как оно почти полностью высохло на территории Запорожской области и немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Также он добавил, что вода из хранилища больше не поступает в Северо-Крымский канал.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что урожай в регионе будет утерян из-за прорыва Каховской ГЭС. Это обусловлено, по его словам, в частности, пересыханием Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023