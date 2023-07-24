Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС достигло 175

После прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) были госпитализированы еще шесть человек, число пострадавших увеличилось до 175. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили медики.

«В результате прорыва ГЭС и последующего наводнения были госпитализированы 175 человек», — сказал ТАСС собеседник.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте. Число погибших в результате прорыва станции, по данным на 7 июля, достигло 55.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 13 июля побывал на Каховской ГЭС спустя чуть больше месяца с момента ее подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) и показал следы разрушений. Главный зал там пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Позднее, 20 июля, глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует, так как оно почти полностью высохло на территории Запорожской области и немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Также он добавил, что вода из хранилища больше не поступает в Северо-Крымский канал.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что урожай в регионе будет утерян из-за прорыва Каховской ГЭС. Это обусловлено, по его словам, в частности, пересыханием Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.