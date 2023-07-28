В России вырос спрос на подержанные японские машины

В этом месяце спрос на подержанные японские автомобили без пробега по России вырос на 32,5% по сравнению с июнем, сообщили «Известиям» 28 июля эксперты автопортала «Дром».

Как рассказал аналитик «Дрома» Сергей Лагурев, в июне продажи машин на Дальнем Востоке и в Сибири составляли от 600 до 800 единиц в день, а уже в июле показатель увеличился до 1 тыс. После сообщений об ограничении экспорта авто из Японии продажи поднялись до 1,2 тыс. в день. Вместе с этим выросла средняя стоимость автомобиля с 1,4–1,5 млн рублей до 1,6 млн рублей.

«Всплеск интереса был не столь продолжительным. Возможно, по-настоящему интересные предложения быстро закончились, остались не самые ликвидные автомобили», — отметил Лагурев.

При этом, по его словам, рынок машин с пробегом так же отреагировал на новости о грядущих японских санкциях и повышении утилизационного сбора.

«Средняя стоимость автомобиля выросла на 11%, а продажи увеличились с 5,5 тыс. до 5,8–6 тыс. единиц в день», — уточнили аналитики.

Ранее, 5 июля, основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал, что в сегменте новых автомобилей лидерами по продажам стали представители китайских и отечественных автоконцернов. По его словам, в июне этого года модели Lada заняли около 30% от всей реализации. Также в пятерке лидеров бренды из КНР: Chery, Haval, Geely, Changan и OMODA.