Вечный и город: Рахманинов в Севастополе, Тарковский — в Венеции

В рамках саммита Россия – Африка состоялся III Летний фестиваль школы иннопрактики «Глобальные ценности». В честь 100-летия со дня рождения Владимира Басова на «Мосфильме» показали все его актерские и режиссерские работы. В Севастополе британский танцовщик и хореограф Джона Кук представил одноактный балет «В память» на музыку Сергея Рахманинова. Сергей Мокрицкий приступает к съемкам детективной мелодрамы «Эль Русо» («Русский») о жизни старообрядцев в Латинской Америке. Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев», восстановленную Международным фондом Андрея Тарковского с его личной копии, увидят в Венеции. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Крым и память

В Севастополе британский танцовщик и хореограф Джона Кук представил одноактный балет «В память» на музыку Сергея Рахманинова.

По словам хореографа, он знаком со многими сочинениями русского композитора, но только недавно услышал две его сюиты для двух фортепиано. Они показались ему очень сокровенными, личными, и он решил использовать их в своем спектакле.

Также танцовщик рассказал «Известиям», почему выбрал Россию местом жизни и творчества.

— Я переехал в Россию, потому что моя жена русская (балерина Ксения Рыжкова, солистка МАМТа. — «Известия») и мои дети тоже. Нашему старшему сыну Матвею три года, он скоро пойдет в школу, и я бы предпочел, чтобы он воспитывался в духе российских ценностей, — подчеркнул Джона Кук.

Фото: пресс-служба Севастопольского театра оперы и балета

Премьера балета стала частью гала-концертов, которыми Крым отметил 240‑летие города‑героя Севастополя. На сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический» выступили солисты Большого и Мариинского театров, МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича‑Данченко, НОВАТа.

Экзотика и быт

Режиссер Сергей Мокрицкий в октябре приступает к съемкам детективной мелодрамы «Эль Русо» («Русский») о жизни старообрядцев в Латинской Америке. «Русский человек в обстоятельствах нерусской жизни», — так формулирует тему своей новой работы создатель картины «Битва за Севастополь».

— Я режиссер и один из сценаристов. У нас потрясающий оператор Юрий Никогосов. Съемки начнутся в октябре этого года. Сейчас шьются костюмы, делаются эскизы. Через месяц группа художников выедет строить декорации. Главную роль Марии сыграет Юлия Пересильд , — отметил режиссер.

Он рассказал, что думал об этом фильме с конца 1990-х, а сейчас всё сложилось — экзотика Аргентины и русский быт.

Режиссер Сергей Мокрицкий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Надеюсь, будет интересно — зрелищно и драматично, — подытожил режиссер.

Африка в Александринке

В рамках саммита Россия – Африка на сцене Александринского театра состоялся III Летний фестиваль школы иннопрактики «Глобальные ценности».

По традиции ключевым аспектом фестиваля стал культурный обмен между студентами из России и других стран, в том числе артистов из пяти африканских стран — Нигерии, Мозамбика, Уганды, Буркина-Фасо и Сенегала.

Кульминацией гала-концерта стала мировая премьера балета худрука школы Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим», который представили солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана.

— «Мой Иерусалим» не исполнялся с 2008 года, но мне очень хотелось возродить его. Как обычно, я не стал заниматься реставрацией, а сочинил спектакль заново , — сообщил хореограф «Известиям». — Герои балета проходят сложный путь духовных метаморфоз, познавая в финале всепобеждающее чувство вселенской любви. Сейчас такой спектакль актуален как никогда.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

И снова «Рублев»

Режиссерская версия фильма «Андрей Рублев», восстановленная Международным фондом Андрея Тарковского с его личной копии, будет представлена в рамках Венецианского кинофестиваля.

— Это первая монтажная версия картины, она готовилась в спешке — надо было сдавать ее в Госкино, — и там были некоторые неточности. Над ней отец потом работал и сам ее изменил , — пояснил «Известиям» сын режиссера Андрей Тарковский. — По аналогии с термином director’s cut ее можно назвать rough cut (сырой, предварительный монтаж. — «Известия»). Премьера фильма была в январе 1967 года, но это были уже не «Страсти по Андрею», а «Андрей Рублев» — с поправками режиссера. Он длится 191 минуту.

По поводу показа в России фонд ведет переговоры с «Мосфильмом», которому принадлежат исключительные права на фильм.

Фото: Кинопоиск Режиссер Андрей Тарковский на съемочной площадке фильма «Андрей Рублев»

Басов высшей пробы

В честь 100-летия со дня рождения народного артиста России Владимира Басова телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» показал все его актерские и режиссерские работы . Среди последних —«Дни Турбиных», «Опасный поворот» и знаковые картины о Великой Отечественной войне: «Щит и меч», «Тишина».

— Владимир Павлович — фронтовик, поэтому его картины такие искренние, правдивые, — заметил народный артист России Юрий Чернов, игравший вместе с Владимиром Басовым в фильме «Приключения Электроника». — Что отличает от многих современных режиссеров старую советскую школу? Их фильмы о войне были не «псевдо», а настоящие. В одном ряду с Басовым — Кулиджанов, Ростоцкий, Озеров.

Артист подчеркнул, что Владимир Павлович был великолепным комедийным актером: ему легко давались такие роли, и это подтверждение высокого класса художника.

Фото: ТАСС Актер Владимир Павлович Басов во время съемок фильма

В одежде и без

В российский прокат вышел документальный фильм Геро фон Бёма «Хельмут Ньютон. Отвратительный и великолепный» — об одной из главных фигур фотоискусства 1960–1990-х годов, прославившейся ироничным взглядом на мир гламура.

По мнению режиссера картины, мастер считал, что женщинам не нужна роскошная одежда, чтобы оставаться сильными и уверенными в себе.

— Есть у него довольно известный диптих — и в мой фильм он также включен, — поделился Геро фон Бём с «Известиями». — Слева запечатлены модели, роскошно одетые. А справа — те же самые девушки в тех же самых позах, но совершенно обнаженные. Как если бы их раздевал волшебник . Это типичный Хельмут. Он всегда посмеивался над фешен-индустрией.

Кадр из фильма «Хельмут Ньютон. Отвратительный и великолепный» Фото: Lupa Film

Что читала Антонова

В августе на торги выставят 4 тыс. предметов, принадлежавших легендарному директору и президенту ГМИИ имени Пушкина Ирине Александровне Антоновой. В основном это книги — каталоги выставок, издания по истории искусства.

Стартовые цены начинаются с 1 или 100 рублей, резервов нет, сообщили «Известиям» в аукционном доме AW Auctions.

— Мы решили, что нам не хочется устанавливать какие-то ценовые рамки и прописывать эстимейты для лотов с этого аукциона. Конечно же, мы имеем ориентиры, но не публикуем их. Для нас важно передать книги, которые так любила Ирина Александровна, следующим владельцам, — подчеркнули организаторы торгов.

Ирина Антонова Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Диалог времен и жанров

В Москве одновременно открылись две выставки contemporary art. Московский музей современного искусства на двух этажах здания в Ермолаевском переулке представил сольный проект Георгия Кизевальтера «Художник-коллекционер», построенный вокруг воображаемого собирателя почтовых марок. А «ГРАУНД Солянка» отдала всё пространство под диалог живописцев и музыкантов: «Пропейзаж. Вид. Даль. Холст» — попытка «озвучить» изображения природы. Разумеется, и пейзажи эти необычные — скорее попытка взглянуть на жанр по-новому, и саундтрек отнюдь не фоновый, но заставляющий как минимум задержаться у работ подольше.

Фото: solyankagallery.ru Инсталляция художника Алексея Трегубова и композитора Олега Гудачева





У Кизевальтера тоже есть мотив диалога, только разворачивается он между эпохами: персонажи с советских марок (крестьяне, рабочие, комсомольцы) оказываются на фоне стилизаций под Малевича, Кандинского и других гениев авангарда.