Разные танцы: чем удивил балетный «Оскар»

Драйв «Танцемании» и «Эмоции Кореи». «Пламя Парижа» и «Свет сердца». А также Альберт, Спартак и Иван Грозный в исполнении Михаила Лавровского. 29-я церемония вручения премий «Бенуа да данс» 21 июня завершилась на сцене Большого театра. «Известия» выяснили, какие свершения балетного года признаны лучшими и почему.

Эпоха героев

В главной номинации «Бенуа де ла данс» — «За жизнь в искусстве» — претенденты не конкурируют с друг другом, они уже всё всем доказали. В разные годы приз получали Алисия Алонсо и Пьер Лакотт, Джон Ноймайер и Наталия Макарова, Марина Семенова и Хан Ван Манен и еще целый ряд мэтров, чей вклад в балет неоспорим. На этот раз награды по совокупности заслуг удостоился народный артист СССР Михаил Лавровский.

Яркость видеопроекций, открывших церемонию, уступила место благородной патине архивных кинокадров, и на экране появился Михаил Леонидович в своих коронных ролях. Его Альберт умолял и не сдавался. Конрад упивался вольностью. Спартак призывал к сражению. Иван Грозный погружался в пучину сомнений.

Михаил Лавровский Фото: Батыр Аннадурдыев

Большие страсти и большие герои. Величие замысла, помноженное на величие воплощения. Большая эпоха Большого балета. Спустя годы она поражает, восхищает и дарит надежду: раз такое было возможно, значит, есть шанс это повторить и приумножить.

Приветствуя лауреата, зал дружно встал. Михаил Леонидович держал короткую энергичную речь. Поблагодарил зрителей за обмен энергией, за то, что поддерживают молодых блистательных танцовщиков и его, старого артиста. Сообщил, что в следующем сезоне восстанавливает в ГАБТе «Ромео и Джульетту» в хореографии своего отца, Леонида Лавровского и набирает учеников в творческое объединение «Лаборатории Лавровских». А в завершении объявил, что сегодня он получил приз «Бенуа де ла данс» за всё балетное поколение 1960-х, чем вызвал новый взрыв аплодисментов.

Мечта Григоровича

Как раз в это время, в 1964-м, в Большой в качестве худрука пришел Юрий Григорович, вдохновитель, многолетний худрук и председатель жюри приза «Бенуа де ла данс»», ныне его президент. Послание Юрия Николаевича зачитала заменившая его на этих постах народная артистка России Светлана Захарова.

«Когда в далеком 1991 году был учрежден этот приз, я мечтал о том, что каждый год в день его вручения балетное сообщество всего мира будет стремиться в Москву, в Большой театр, чтобы познакомиться с самыми яркими работами прошедшего сезона, обменяться опытом, отметить состоявшихся звезд и открыть новые имена. Я счастлив, что мои мечты исполнились. «Бенуа» — это не только самая уважаемая в мире профессиональная награда, но и узнаваемый во всем мире русский бренд», — написал мэтр.

Фото: Батыр Аннадурдыев

96-летний Григорович сегодня не появляется на публике, но живо интересуется событиями, происходящими в балетном мире. Как рассказал «Известиям» директор «Новой оперы» Антон Гетьман, он подробно выясняет, кто в премьерах танцует, кто их оформлял, а главное — «топит» за жанр больших эпических постановок и спрашивает, кто может их сейчас делать.

Беспокойство мэтра понятно. Созданная им и его соратниками большая эпоха Большого балета — это именно такие постановки. Русский бренд, давший импульс свершениям других национальных школ. В какое-то время они под натиском малых форматов отошли на второй план, но, судя по контенту нынешнего «Бенуа», возвращаются и утверждаются.

Лучшим хореографом, правда, был назван Вячеслав Самодуров — за драйвовую одноактовку «Танцемания» (Большой театр): трудно было не отметить эту в всех отношениях филигранную работу. Но лучшего танцовщика жюри (в него вошли представители России, Китая, Казахстана, Бразилии, Кубы и Южной Кореи) отметило в крупной форме.

Им стал Уго Маршан из Парижской оперы, исполнивший роль кронпринца Рудольфа в «Майерлинге». Возобновленный спектакль Кеннета Макмиллана — о тайнах австро-венгерской империи — поставлен по лекалам советской хореодрамы, которой постановщик вдохновился после знакомства с «Ромео и Джульеттой» Леонида Лавровского.

Цю Юньтин Фото: Батыр Аннадурдыев

Лучшими танцовщицами были названы китаянка Цю Юньтин и Мисон Кан из Южной Кореи. Первая танцевала партию Татьяны в трехактном «Онегине» Национального балета Китая. Вторая — роль Вдовы в полномасштабной мелодраме «Миринаэгил».

Для гала-концерта победительницы также выбрали фрагменты крупной формы — прощальное па-де-де из трогательной национальной мелодрамы «Свет сердца» и дуэт из эпической саги «Эмоции Кореи».

Играть по-крупному

Почин победителей — не мельчить, играть по-крупному — подхватили и дипломанты. Представители ГАБТа остановились на Шекспире и исторической хронике: Елизавета Кокорева очаровала искренностью в дуэте из «Зимней сказки», а Алексей Путинцев воспламенил зал в «Пламени Парижа».

Музыкальный и пластичный Богдан Вербовой отдал дань наследию Григоровича, представ в сцене из «Ромео и Джульетты», а его коллега по Казахскому театру оперы и балета им. Абая Малика Ельчибаева блеснула отточенностью позировок в национальном сказе «Фрески». Дуэт из него, кстати, тоже отослал к Юрию Николаевичу, на сей раз к восточным узорам его «Легенды о любви».

Фото: Батыр Аннадурдыев

Кладезем радостных воспоминаний балетоманов со стажем и любителей архивных кадров стала сцена из «Конька -Горбунка» с участием Никиты Ксенофонтова (НОВАТ) и примы Михайловского театра Анжелины Воронцовой.

Во-первых, балет-сказка Родиона Щедрина в постановке Александра Радунского, возобновленный Михаилом Мессерером, в свое время был хитом номер один. Во-вторых, в ролях Ивана и Царь-девицы тогда отметились легендарные Владимир Васильев и Майя Плисецкая. Нельзя сказать, что молодые танцовщики скопировали их манеру от и до, но выглядели — к восторгу публики — очень похоже.

Вслед за гала-концертом свежеиспеченных победителей по традиции «Бенуа де ла данс» следует гала-концерт лауреатов приза прошлых лет.

Программа на 21 июня опять-таки по традиции достаточно пестрая — выбор композиций здесь за лауреатами, среди которых Иван Васильев, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Светлана Захарова, Денис Родькин, Семен Чудин и другие звезды.

Фото: Батыр Аннадурдыев

Радует, что цементируют длинный список прославленные композиции из больших балетных историй, как относительно свежих — «Парка», «Дамы с камелиям», «Орландо», так и уже вошедших в золотой фонд — «Корсара», «Жизели», «Дон-Кихота».

Русский хореограф Юрий Григорович (так, без каких либо титулов он себя называет) может быть доволен: его любимое искусство на верном пути.