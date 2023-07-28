Снимки общества: «Хельмут Ньютон», французский «Чужак» и «Палыч»

Среди главных новинок уикенда: российская комедия «За Палыча!», хоррор «Реинкарнация. Новая глава», документальный фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный», французский боевик «Чужак», а также комедийная драма «О чем говорят незнакомцы». «Известия» рассказывают, на что идти в кино в конце недели.

«За Палыча!»

12+

Режиссер: Андрей Богатырев. В ролях: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Екатерина Лисина, Александр Лыков, Иван Охлобыстин, Валерий Баринов, Михаил Горевой

Один из режиссеров «Вампиров средней полосы» и, что важнее, автор «Красного призрака» Андрей Богатырев представил комедию по знакомому зрителям сюжету: преображение избалованного мажора в приличного человека. Но сделал он это по-своему: добавил военной тематики. Главные роли исполнили Сергей Шакуров и восходящая звезда Евгений Зарубин.

Фильм можно разделить на две половины: в первой рассказывается предыстория главных героев, во второй идет основной сюжет. Артем — сын богатого чиновника из областного городка, который решал все проблемы ребенка. Однажды на дороге он вступает в конфликт с влиятельным человеком из столицы (Иван Охлобыстин). В этот раз откупиться не выходит, а папу снимают с должности. Оставшимся без связей Артемом интересуется военкомат, и молодого человека отправляют в Воздушно-десантные войска. На этом заканчивается первая часть комедии.

Артем благополучно заканчивает службу, но теперь в их семье появилась другая проблема: у его деда-ветерана, Василия Павловича, хотят отнять землю с домом и построить на этом месте спа-гостиницу, а взамен предлагают городскую «однушку». Артем должен сделать выбор: вернуться к прежней обеспеченной жизни или встать на сторону Палыча и дать отпор влиятельным чиновникам. Получилась добрая комедия о боевом братстве десантников, диалоге поколений и даже «маленьком человеке» в современной России.

«Реинкарнация. Новая глава»

18+

Режиссер: Даина Рейд. В ролях: Сара Снук, Лили Латорре, Дэймон Херриман, Грета Скакки, Нил Мелвилл, Кэтерин Слэттери, Наоми Рукавина, Джорджина Найду

«Новая глава» пополнила копилку австралийских фильмов ужасов на тему родителей и их детей, в которой уже есть ставший классикой «Бабадук» и не менее жуткая «Реликвия». Оригинальное название фильма переводится как «Беги, кролик, беги», и к «Реинкарнации» Ари Астера новинка отношения, увы, не имеет. Даина Рейд работала преимущественно над сериалами («Рассказ служанки», «Чужак», «Молодой Скала»), и «Новая глава» — ее полнометражный дебют. На главную роль режиссер выбрала лауреата премии «Золотой глобус» Сару Снук, которая снималась в хите «Наследники».

На главную героиню Сару обрушилось сразу несколько испытаний: смерть отца, болезнь пожилой матери, развод с мужем. Ко всему этому прибавляются стремительно портящиеся отношения с маленькой дочкой Мией. Последняя сильно изменилась после того, как подобрала на улице кролика. Девочка начинает вести себя странно, просит называть ее другим именем и хочет увидеть бабушку, с которой никогда не была знакома.

«Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»

18+

Режиссер: Геро фон Бём

Геро фон Бём — знаменитый немецкий режиссер-документалист, снявший более 100 картин о писателях, художниках и актерах. На этот раз он решил рассказать о великом фотографе Хельмуте Ньютоне, который прославился провокационными и порой эротическими снимками женщин. Его работы регулярно появлялись в глянцевых журналах Vogue, Elle и Playboy. Для создания картины также использовались уникальные архивные материалы, которыми поделилась Джун Браун (жена Хельмута).

Отличительная особенность фильма заключается в том, что легендарного фотографа показали с точки зрения женщин, которые попали к нему в объектив. Среди интервьюируемых числятся звезды мирового масштаба: Изабелла Росселлини, Клаудия Шиффер, Катрин Денев, Грейс Джонс, Анна Винтур, Шарлотта Рэмплинг и другие. С их помощью Геро фон Бём пытается ответить на вопрос: как же он сам относился к своим моделям? Об этом Бем лично рассказал «Известиям» накануне проката фильма в России.

«Чужак»

18+

Режиссер: Ксавье Жанс. В ролях: Нассим Си Ахмед, Лорин Нунэ, Оливье Гурме, Чанантича Тан-ква, Витхая Пансрингарм, Сахаяк Бунтханакит, Гиги Велиситат, Кеннет Вон

Ксавье Жанс специализируется на боевиках, триллерах и хоррорах, и среди его наиболее известных работ — сериал-хит «Банды Лондона» и «Хитмэн». Главную роль исполнил восходящая французская звезда Нассим Си Ахмед («Передозировка»). Оригинальное название фильма — «Фаранг», на сленге южноазиатских стран это слово означает «европеец», и именно такое прозвище получил главный герой фильма.

Самир — бывший профессиональный боксер, попавший в тюрьму. Отмотав срок, он решает улететь в Таиланд и начать новую жизнь. Там он счастливо живет с женой Мией и воспитывает дочь Дару в небольшой рыбацкой деревне. Супруги мечтают купить участок земли возле пляжа и открыть собственный ресторан. Неожиданно землю выкупает другой француз, но он готов уступить Самиру, если тот переправит партию запрещенных веществ. Всё идет не по плану, семью фаранга похищают, и бывший заключенный встает на тропу войны.

«Чужак» мог бы стать неплохой драмой о бывшем заключенном, который захотел начать жизнь сначала, если бы не обилие жесточайших драк в духе «Джона Уика». Главный герой раз за разом одолевает орды преступников. Боевые сцены выглядят очень убедительно: Нассим Си Ахмед не только актер, но и чемпион Франции по кикбоксингу среди юниоров.

«О чем говорят незнакомцы»

18+

Режиссер: Херардо Эрреро. В ролях: Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Ева Угарте, Хуан Карлос Вельидо, Белен Гиль, Карлос Рос, Иньиго Перонье

Именитый продюсер и режиссер Херардо Эрреро работал над оскароносной «Тайной в его глазах», победившем на Каннском кинофестивале «Ветре, который качает вереск», а также над «Печальной балладой для трубы», забравшей приз Венецианского МКФ.

В картине снялись известные испанские актеры: Феле Мартинес известен ролями в фильмах Альмодовара и Медема, а Хуан Карлос Вельидо играл в «Пиратах Карибского моря: на странных берегах» и в хорроре Гильермо дель Торо «Хребет дьявола».

В центре сюжета комедийной драмы — три пары. Они пришли к психологу на сеанс семейной терапии, но специалиста на месте не оказалось. Вместо него они получили восемь конвертов с провокационными заданиями, выполнить которые можно только вместе. Непростые задачи выводят героев на разговоры об отношениях, сексе, изменах и прочих табуированных темах.

«Свинка»

18+

Режиссер: Карлота Переда. В ролях: Лаура Галан, Ричард Холмс, Кармен Мачи, Клаудия Салас, Ирене Феррейро, Камилль Агиляр, Хосе Пастор, Пилар Кастро, Хулиан Валькарсель-Карбонель, Фернандо Дельгадо-Хиерроо

Премьера «Свинки» состоялась на прошлогоднем кинофестивале «Сандэнс», где триллер встретили положительно. Затем картина получила признание на престижной испанской национальной премии «Гойя»: награда «Лучшая актриса-дебютант» досталась Лауре Галан.

17-летнюю Сару постоянно травят из-за лишнего веса и обзывают «хрюшкой». Однажды девушка решает искупаться в городском бассейне, но и там ее находят задиры: сначала они почти топят девушку, а затем крадут одежду. В итоге Сара должна идти домой в одном купальнике, но на ее глазах обидчиц похищает неизвестный мужчина. Несмотря на крики, Сара не помогает жертвам.

«Свинка» — это слэшер с элементами драмы, которая проходит через жизнь главной героини: постоянная травля, гиперопекающая мать и неожиданная встреча с маньяком, в котором Сара видит своего спасителя.