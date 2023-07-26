Смотришь в книги: библиотека Ирины Антоновой и княжеская «Война и мир»

Тысячи книг из библиотеки Ирины Антоновой, древнеримская монета с изображением гладиаторского боя, первое издание «Войны и мира», принадлежавшее великому князю, и NFT комикса о Тинтине. Август — период затишья на аукционном рынке, когда сверхдорогих предметов обычно не продается. Но это позволяет обратить внимание на более доступные экземпляры, интересные не ценой, а чем-то иным. «Известия» рассказывают о самых ярких лотах будущего месяца.

Первое издание «Войны и мира»

litfund.ru

Первые издания великих русских романов, вышедшие при жизни их авторов, пользуются стабильным спросом на аукционах. «Война и мир» Льва Толстого, конечно, не исключение. Но лот с августовских торгов «Литфонда» выделяется среди других экземпляров того же тиража провенансом. Издание принадлежало великому князю Михаилу Николаевичу — четвертому сыну императора Николая I, военачальнику, главе Госсовета, наместнику царя на Кавказе. О владельце из венценосной семьи свидетельствует его личный экслибрис и ярлык Ново-Михайловского дворца. Так что предложение должно заинтересовать не только ценителей русской литературы, но и коллекционеров исторических раритетов.

Есть и минус, из-за которого стоимость комплекта сравнительно небольшая (лидирующая ставка на момент написания статьи — 60 тыс. рублей). Продаваться будут только два тома из шести. Здесь стоит напомнить историю издания «Войны и мира». Сначала, в 1865 году, часть текста вышла в журнале «Русский вестник» — это были первые две части романа под рабочим названием «Тысяча восемьсот пятый год». Только затем, три года спустя, появилось отдельное полное издание в шести томах, которое несмотря на тираж около 5 тыс. экземпляров, было довольно быстро раскуплено, и уже в 1869-м состоялось переиздание. «Литфонд» сейчас выставляет третий и четвертый тома именно из издания 1868 года.

Древнеримский денарий

Фото: соцсети

Топ-лотом торгов нумизматики аукционного дома Russiancoin станет древнеримский денарий (серебряная монета) 42 года до нашей эры. Это был поворотный момент для истории государства. Именно тогда разворачивались кульминационные события гражданской войны, в которой убийцы Юлия Цезаря Брут и Кассий противостояли цезарианцам Октавиану и Марку Антонию. И если бы последние не победили в решающей битве при Филиппах, Октавиан не пришел бы к власти, и Рим в итоге не стал бы империей.

Но в 42-м было еще совершенно неочевидно, кто возглавит страну, и поэтому на монете фигурирует портрет весьма проходной фигуры, претора Марка Ливинея Регула (не путать с консулом Марком Атилием Регулом, полководцем Первой Пунической войны).

В данном случае, однако, интереснее реверс монеты. На нем изображен бой гладиаторов с дикими животными (видимо, львами). И это любопытный пример древнеримского прикладного искусства, поражающий сегодня условностью и напоминающий чуть ли не о рисунках русских авангардистов начала XX века. Стартовая цена 170 тыс. представляется вполне адекватной для такого экземпляра, который к тому же в хорошей степени сохранности.

Личная библиотека Ирины Антоновой

Фото: РИА Новости/Яна Лапикова Ирина Антонова

Одни из самых масштабных по количеству предметов торгов проведет в августе AW Auctions. Точнее, цикл продаж летом только стартует, а продолжится уже осенью. Шутка ли — в общей сложности будет выставлено около 4 тыс. предметов, принадлежавших великому человеку: многолетнему директору и президенту ГМИИ имени Пушкина Ирине Александровне Антоновой.

В основном это книги — каталоги выставок, издания по истории искусства. Здесь стоит отметить, что даже без связи с такими выдающимися личностями альбомы к экспозициям очень быстро становятся библиофильскими редкостями, поскольку выпускаются обычно совсем небольшими тиражами и не поступают в обычные книжные магазины.

Понятно, что охотятся за такими вещами прежде всего искусствоведы и завсегдатаи музеев, и это тот редкий случай, когда их не должен отпугнуть сам факт аукционной продажи (мол, где аукционы — там заоблачные цены). Поохотиться за нужными экземплярами, да еще и порой дополненными дарственными надписями выдающихся фигур XX века, может любой.

«Мы решили, что нам не хочется устанавливать какие-то ценовые рамки и прописывать эстимейты для лотов с этого аукциона. Конечно же мы имеем ориентиры, но не публикуем их. Стартовые цены начинаются с 1 или 100 рублей, резервов нет. Только во время аукциона будет понятно, сколько действительно стоят предметы Ирины Александровны Антоновой и ее супруга Евсея Иосифовича Ротенберга. Для нас важно передать книги, которые так любила Ирина Александровна, следующим владельцам», — рассказали «Известиям» представители аукционного дома.

NFT комикса о Тинтине

Фото: digital.tintin.com

Мода на NFT, кажется, осталась в прошлом. Но сам формат с рынка не исчез — просто лишился своего спекуляционного потенциала. Теперь NFT — это всё больше не про стремление нажиться на перепродажах, а про возможность обладать частичкой (пусть и виртуальной) какого-то социокультурного феномена.

Хороший пример тому — NFT, привязанный к цифровой версии эскиза обложки альбома «Голубой лотос», известного также как «Тинтин на Дальнем Востоке». На картинке, выполненной Эрже в 1936 году, изображен знаменитый персонаж комиксов в старинной китайской вазе перед красным драконом. Издатель, однако, отклонил рисунок, поскольку воспроизвести его в оригинальной цветовой гамме оказалось слишком сложно. Поэтому в тираж пошел другой вариант — и именно с ним альбом стал одним из главных комиксов про Тинтина.

Оригинал эскиза был продан в 2021 году за €3,2 млн, оказавшись самым дорогим в истории произведением книжной графики. Теперь же приобщиться к легенде европейского масс-культа могут и менее состоятельные (но более технически продвинутые) коллекционеры: цифровая версия с NFT продается до конца августа за 0,25 Eth, что примерно эквивалентно €420. При желании можно также заказать физическую копию, причем принт тоже будет оснащен NFT. Это удовольствие обойдется уже в €750.