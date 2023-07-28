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Путин заявил о списании задолженности странам Африки на $23 млрд

Путин: объем списанной задолженности стран Африки перед Россией составил $23 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанной РФ задолженности африканских стран составляет $23 млрд. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка 28 июля.

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. По последним данным, к настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд», — указал глава государства.

Президент также добавил, что Москва направит $90 млн странам Африки для развития, дополняет «Газета.Ru». По его словам, РФ намерена и далее помогать развитию африканского континента, предоставляя торговые преференции.

Вместе с тем российский лидер указал, что российскому бизнесу есть что предложить партнерам из Африки.

«Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет»
О чем говорят участники саммита в Санкт-Петербурге

Накануне в ходе торжественного обеда для почетных гостей саммита Путин заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, РФ продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке, в частности, в решение вопросов экологической, продовольственной и информационной безопасности.

Президент РФ также сообщил, что российско-африканский товарооборот за 2022 год составил $18 млрд. Он подчеркнул, что России и африканскому континенту по силам радикально увеличить объемы. По словам главы государства, свыше половины поставок РФ в африканские страны составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

Также президент подчеркнул, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль. Он отметил, что это будет способствовать повышению устойчивости, предсказуемости и безопасности взаимных торговых обменов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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