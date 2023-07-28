Реклама
Прямой эфир
Общество
Грызлов заявил о защите Россией православного наследия в рамках СВО
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Политика
Кремль не ждет приглашения Путина на ноябрьский саммит АТЭС
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Политика
В Кремле указали на сохранение открытости РФ к урегулированию кризиса на Украине
Экономика
Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров

Дипломат из Гвинеи назвал талисманом свою футболку с Путиным

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник посольства Гвинеи в РФ Лама Жак Севоба рассказал 28 июля «Известиям», что футболка с президентом РФ Владимиром Путиным, которую он надел на первый и второй день саммита Россия – Африка, является его талисманом.

По словам дипломата, футболку с изображением Путина он выбирает для выхода на официальные мероприятия, но и не отказывается в ней спать.

«Этот человек — самый надежный, он Богом нам дан», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий» о том, почему для него важно носить футболу с изображением Путина.

Дипломат отметил, что российский лидер помогает африканским странам бороться с колониализмом.

«Благодаря нему многие страны Африки стали немного выше перед Западом. Он нам помогает, чтобы мы боролись с колонизацией, с империалистами», — подчеркнул он.

Честное партнерство: Петербург встречает представителей 49 стран Африки
Какие вопросы окажутся на повестке саммита и с кем Путин проведет отдельные переговоры

Накануне дипломат из Гвинеи рассказал, что эту футболку ему подарила его дочка, которая учится в России на врача. Помимо этого, он назвал Путина «своей душой».

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

27 июля в ходе торжественного обеда для почетных гостей саммита Путин заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, РФ продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в африканских государствах.

В тот день министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, который возглавляет делегацию страны на саммите, рассказал «Известиям», что у африканского государства и России хорошие и плодотворные отношения, крепкое сотрудничество в разных сферах, особенно в вопросах поддержки и развития человеческих ресурсов. Он уточнил, что у Москвы и Банжула развивается плодотворное сотрудничество в сфере образования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023