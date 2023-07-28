Дипломат из Гвинеи назвал талисманом свою футболку с Путиным

Сотрудник посольства Гвинеи в РФ Лама Жак Севоба рассказал 28 июля «Известиям», что футболка с президентом РФ Владимиром Путиным, которую он надел на первый и второй день саммита Россия – Африка, является его талисманом.

По словам дипломата, футболку с изображением Путина он выбирает для выхода на официальные мероприятия, но и не отказывается в ней спать.

«Этот человек — самый надежный, он Богом нам дан», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий» о том, почему для него важно носить футболу с изображением Путина.

Дипломат отметил, что российский лидер помогает африканским странам бороться с колониализмом.

«Благодаря нему многие страны Африки стали немного выше перед Западом. Он нам помогает, чтобы мы боролись с колонизацией, с империалистами», — подчеркнул он.

Накануне дипломат из Гвинеи рассказал, что эту футболку ему подарила его дочка, которая учится в России на врача. Помимо этого, он назвал Путина «своей душой».

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

27 июля в ходе торжественного обеда для почетных гостей саммита Путин заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, РФ продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в африканских государствах.

В тот день министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, который возглавляет делегацию страны на саммите, рассказал «Известиям», что у африканского государства и России хорошие и плодотворные отношения, крепкое сотрудничество в разных сферах, особенно в вопросах поддержки и развития человеческих ресурсов. Он уточнил, что у Москвы и Банжула развивается плодотворное сотрудничество в сфере образования.