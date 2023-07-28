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Глава МИД Гамбии рассказал о самом важном для страны ресурсе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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У Гамбии и России хорошие и плодотворные отношения, крепкое сотрудничество в разных сферах, особенно в вопросах поддержки и развития человеческих ресурсов, заявил «Известиям» министр иностранных дел африканского государства Мамаду Тангара, который возглавляет делегацию страны на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

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По его словам, у Москвы и Банжула развивается плодотворное сотрудничество в сфере образования.

«Россия имеет большое значение для стран Африки в сфере образования и образовательного сотрудничества. Вы охотно приветствуете студентов с нашего континента, предоставляя бюджетные места, благодаря которым африканская молодежь получает крепкие знания. К примеру, наши ребята тоже учились в РФ и вернулись с новыми навыками обратно в Гамбию», — сказал он.

Министр Тангара отметил, что на форуме предоставлена площадка для научного обмена в сфере медицины и по многим другим направлениям.

«Мы подчеркиваем, что самый важный ресурс, который у нас есть, — это люди. Мы активно развиваем сотрудничество с Москвой, и важно, чтобы мы смогли возобновить контакты во всех областях и сферах, которые могут быть полезны нашим народам», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия имеет большое значение для стран Африки в сфере образования»

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