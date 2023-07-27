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Дипломат из Гвинеи пришел на саммит Россия — Африка в футболке с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудник посольства Гвинеи 27 июля пришел на саммит Россия — Африка в футболке, на которой изображен президент РФ Владимир Путин.

«Это моя душа — человек, который на футболке», — сказал гвинейский дипломат, отвечая на вопрос журналиста «Известий» о том, почему у него на футболке изображен Путин.

Он также отметил, что его дочь учится в России на врача. Данная футболка — ее подарок.

Дипломат выразил надежду, что на саммите сможет увидеть российского лидера.

«Если я его увижу, я буду очень счастлив», — заключил сотрудник посольства.

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Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят 2728 июля в Санкт-Петербурге.

Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

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