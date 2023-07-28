Путин заявил о возобновлении работы посольств РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

В ближайшее время возобновят свою работу посольства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Об этом в пятницу, 28 июля, на пленарном заседании саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Внимание России к Африке растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств», — сказал он.

В марте сообщалось, что Россия ведет активную работу над открытием посольства в Буркина-Фасо. Оно было закрыто в 1992 году из-за недостаточного финансирования. Позднее, в 1996 году, было закрыто посольство Буркина-Фасо в Москве.



Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.