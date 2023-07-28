Российские штурмовики отразили атаку ВСУ под Новодонецким

Штурмовики 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) днем и ночью сдерживают врага на линии боевого соприкосновения от новоселовского до угледарского направлений. Кадрами боевой работы военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации в пятницу, 28 июля, поделился военкор «Известий» Кирилл Ольков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже несколько раз пытались взять Новодонецкое. В этот раз украинские боевики опять совершили попытку закрепиться на окраинах поселка. Штурмовики 40-й бригады защитили левый фланг плотным массированным огнем, всё дальше отгоняя ВСУ от своих рубежей.

«Было прямое столкновение с противником, отбили населенный пункт. Здесь уже более-менее подавленный противник, больше мобилизованных, неподготовленных бойцов», — рассказал штурмовик-стрелок с позывным Лаврик.

Украинских боевиков лишили нескольких танков и боевых машин пехоты. По словам командира штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Кайман, украинские боевики за последнее время потеряли на южнодонецком направлении много техники и людей. Это подтверждают и сами неонацисты, сдавшиеся в плен ВС РФ.

«В моей бригаде есть потери, но нам это открыто не говорят. Но потери заметны. <…> Ежесуточно, ежечасно катается «аптечка», собирает раненых», — рассказал военнопленный.

Ранее, 27 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Урожайское Донецкой Народной Республики (ДНР). Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

Этим днем военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что ВС РФ сейчас продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях, что означает перехват ими инициативы у противника. По его словам, вооруженные формирования Украины (ВФУ) будут выдыхаться, как и их наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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