Российские силы отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 27 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении ВС РФ уничтожили до 185 украинских военных и склад боеприпасов.

«Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника», — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Конашенков отметил, что на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили девять атак украинских боевиков. Помимо этого, уничтожено более 210 военнослужащих ВСУ.

«На южнодонецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайское Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины», — сообщил генерал-лейтенант.

Он добавил, что в районе Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Также на запорожском направлении российские силы нанесли большие потери трем батальонным тактическим группам из состава бригад стратегического резерва ВСУ.

Ранее этим днем военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что ВС РФ сейчас продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях, что означает перехват ими инициативы у противника. По его словам, вооруженные формирования Украины (ВФУ) будут выдыхаться, как и их наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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