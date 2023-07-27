Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Спорт
Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Глава Афросоюза назвал разрешение ситуации с Украиной спасением от кризиса
Политика
Путин сообщил о росте торговых связей РФ с африканскими странами
Спорт
Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную сумму в $300 млн
Мир
В разных частях Греции зафиксировали 90 крупных лесных пожаров
Наука и техника
В РЖД проработают возможность применения биометрии при посадке пассажиров в поезд
Общество
Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла в возрасте 84 лет
Общество
В комитете ГД по транспорту поддержали идею регистрировать электросамокаты
Политика
Путин заявил о перспективе Африки стать мировым экспортером продовольствия
Общество
Пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае доставят вертолетом в Барнаул
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Сюжет:

Российские силы отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив до 185 украинских военных
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 27 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении ВС РФ уничтожили до 185 украинских военных и склад боеприпасов.

«Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника», — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Конашенков отметил, что на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили девять атак украинских боевиков. Помимо этого, уничтожено более 210 военнослужащих ВСУ.

«На южнодонецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайское Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины», — сообщил генерал-лейтенант.

Он добавил, что в районе Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Также на запорожском направлении российские силы нанесли большие потери трем батальонным тактическим группам из состава бригад стратегического резерва ВСУ.

Движение вглубь: ВС России перехватили инициативу на краснолиманском направлении
ВФУ продолжат попытки атак на южных участках, считают эксперты

Ранее этим днем военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что ВС РФ сейчас продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях, что означает перехват ими инициативы у противника. По его словам, вооруженные формирования Украины (ВФУ) будут выдыхаться, как и их наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023