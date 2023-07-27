Военный эксперт рассказал о перехвате российскими войсками инициативы у ВФУ

Вооруженные силы РФ сейчас продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях, что означает перехват ими инициативы у противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Мы начинаем теснить противника, но это нельзя назвать стратегическим наступлением. В общем-то и задачи такой не ставится, судя по тому, где мы наступаем, и как мы наступаем, это понятно. Просто мы серьезно двигаем противника, улучшаем свою конфигурацию», — объяснил эксперт.

По его словам, вооруженные формирования Украины (ВФУ) будут выдыхаться, как и их наступление. Но, скорее всего, они будут до последнего пытаться выполнить одни из первых задач: взять Артемовск (украинское название Бахмут), захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и попытаться перерубить в очередной раз Крымский мост.

«А мы в этом случае будем начинать двигаться, скорее всего, на харьковском направлении, и в идеале, если мы начнем наступление, то как минимум сможем отбросить украинских боевиков от нашей границы Белгородской и соответственно Бердянской области», — подытожил эксперт.

В российском военном ведомстве 25 июля рассказали, что в течение суток в зоне спецоперации вооруженные формирования Украины потеряли не менее 485 бойцов ВФУ и 89 единиц военной техники, включая артиллерийскую систему М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Российские средства ПВО сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 13 украинских БПЛА.

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Движение вглубь: ВС России перехватили инициативу на краснолиманском направлении