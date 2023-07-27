Австралийки побили мировой рекорд в эстафете 4х200 м вольным стилем

В японской Фукуоке женская сборная Австралии 27 июля выиграла эстафету 4х200 м вольным стилем на чемпионате по плаванию, установив новый мировой рекорд.

В составе австралийской сборной выступали Молли О'Каллаган, Шайна Джэк, Брайана Тросселл и Ариарне Титмус. Пловчихи проплыли дистанцию за 7 минут 37,50 секунды. Предыдущий мировой рекорд 7 минут 39,29 секунды также принадлежал австралийкам и был установлен в 2022 году.

Второе место в эстафете заняла команда США (отставание — 3,88 секунды), третье — сборная Китая (+6,90).

Накануне австралийка Молли О’Каллаган побила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем на чемпионате мира в Фукуоке, проплыв дистанцию за 1 минуту 52,85 секунды. Прошлый рекорд, который составлял 1 минуту 52,98 секунды, принадлежал итальянке Федерике Пеллегрини. Она установила его в 2009 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта открылся 16 июля и завершится 30 июля. Участники разыграют 75 комплектов наград в шести видах спорта. В программу соревнований помимо плавания входят прыжки в воду, синхронное плавание, хай-дайвинг и водное поло.