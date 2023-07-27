Жителя Данкова заподозрили в избиении супруги до смерти

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Данкова, мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Следствие полагает, что инцидент произошел в период с 17 по 22 июля в доме по улице Мичурина. Подозреваемый в ходе конфликта с супругой избил ее, нанеся удары в том числе по голове. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась, пишет GOROD48.

Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении мужа погибшей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Допрашиваются свидетели и очевидцы, из показаний которых следует о систематическом причинении телесных повреждений потерпевшей ее супругом, которое женщина пыталась скрывать от родственников, не заявляя и в правоохранительные органы», — говорится в сообщении СК.

Вину в совершении преступления фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности, уточняет LipetskMedia. Сейчас следствие проверяет его доводы, также решается вопрос об избрании меры пресечения.