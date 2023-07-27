Россиянка рассказала о ситуации в районе Кемера в Турции

Над прибрежными горами турецкого курорта в районе Кемера (п. Гейнюк) видно сильное задымление, чувствуется запах гари, вертолеты продолжают тушить пожар. Об этом «Известиям» 27 июля рассказала россиянка, отдыхающая на курорте. Она также поделилась видео с места событий.

По ее словам, обстановка на курорте спокойная, паники среди туристов не наблюдается. Вертолеты продолжают тушить пожар.

«Сегодня утром чувствовался запах гари, до этого вообще ничего. Над прибрежными горами сильное задымление, но, насколько сильный там пожар, не видно. Вообще из-за дыма в той местности практически ничего не видно. Вот во вторник вечером было хорошо видно сам огонь и масштаб пожара», — рассказала россиянка.

В различных частях Турции продолжаются лесные пожары, вызванные жаркой погодой. Так, 26 июля сообщалось, что возгорание в районе курортного города Кемер на юге страны продолжается свыше 36 часов. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.

24 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.