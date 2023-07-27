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В КНР предупредили «заблуждающиеся» США о последствиях в случае агрессии

GT: Китай стал значительно сильнее и сможет ответить на агрессивные действия США
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Zha Chunming
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Китай стал намного сильнее, чем во времена Корейской войны, и обладает возможностью ответить на агрессивную внешнюю политику США. Об этом написала китайская газета Global Times 26 июля.

В статье указывается, что ряд американских политиков не извлек из Корейской войны правильных уроков и регулярно подталкивает Вашингтон к разжиганию кризисов и войн.

«Опасным является то, что некоторые американские политические элиты извлекли совершенно неверные уроки из Корейской войны, используя их для сегодняшней дезориентации внешней политики США, заставляя страну активно разжигать и провоцировать кризисы и даже войны», —отмечается в материале.

Рассуждая о событиях времен Корейской войны, авторы отмечают, что тогда, прежде чем Китай решил противостоять агрессии США и помочь Северной Корее, он неоднократно предупреждал, что не будет сидеть сложа руки, если американские войска перейдут 38-ю параллель. Однако США не восприняли это всерьез, думая, что Китай только угрожает пустыми словами и не предпримет никаких действий.

В результате они были застигнуты врасплох, когда столкнулись с Народной добровольческой армией Китая на поле боя. В статье подчеркивается, что Корейская война стала «крупнейшим поражением американской армии в истории». Сегодня, как отмечается в материале, в Вашингтоне происходит похожее крупное заблуждение по отношению к Китаю.

При этом авторы добавляют, что самая большая разница между сегодняшним днем ​​и эпохой Корейской войны заключается в том, что сила Китая значительно возросла.

«Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета Китая, несомненно, будут гораздо более серьезными, <…> и цена, которую придется заплатить (Вашингтону — Ред.), наверняка будет намного выше, чем 70 лет назад», — подытоживается в статье.

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Ранее, 19 июля, посол КНР в Вашингтоне Се Фэн заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с США. Он отметил, что Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, Пекину нужны здоровые отношения с Вашингтоном.

До этого, 14 июля, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня. Он отметил, что считает своей работой продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

10 июля президент США Джо Байден обвинил Китай и председателя КНР Си Цзиньпина в стремлении вытеснить американское государство с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.

Глава американского минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Она прибыла в Пекин 6 июля, визит продолжался по 9 июля, в ходе которого министр встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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