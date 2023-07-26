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CNN допустил развал сделки Хантера Байдена со следствием

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Сделка сына действующего американского президента Хантера Байдена со следствием по делу о неуплате налогов находится под угрозой и может не состоятся. Об этом в среду, 26 июля, сообщает CNN в трансляции из зала суда.

В ходе заседания сторона обвинения уточнила, что сын американского президента не заплатил от $1,1 млн до $1,5 млн налогов в федеральную казну до установленных законом сроков.

Ожидалось, что Хантер Байден признает себя виновным в двух правонарушениях за несвоевременную уплату федеральных налогов в рамках соглашения с Министерством юстиции США в обмен на назначение условного срока.

Однако «сделка о признании вины Хантера Байдена развалилась», сообщил CNN со ссылкой на заявления федеральной прокуратуры и стороны защиты.

Ранее CNN сообщил, что Хантер Байден пошел на сделку со следствием, в рамках которой он собирался признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах, а минюст США в рамках своей части сделки должен был порекомендовать назначить Хантеру Байдену условный срок по данным правонарушениям.

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12 июля, спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти написал, что республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда на фоне партийного расследования дела Хантера Байдена.

23 июня генеральный прокурор США Меррик Гарленд опроверг информацию о препятствовании американским минюстом проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США. Он указал, что у прокурора штата Делавэр были все полномочия для ведения дела.

Днем ранее председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Джейсон Смит заявил, что налоговое управление США (IRS) в прошлом году порекомендовало предъявить Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов на сумму $2,2 млн, однако минюст помешал ходу расследования.

10 мая конгрессмен США обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байден и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

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