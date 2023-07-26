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Около 40 брендов вернулись на рынок РФ после реструктуризации за два года

Эксперт Цветкова: за два года на рынок РФ после реструктуризации вернулись примерно 36 брендов
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Суммарно за последние два года на российский рынок после реструктуризации вернулись примерно 36 брендов, в их число входят ритейлеры из разных сегментов: детские товары, товары для дома, а также одежда и обувь. Об этом «Известиям» 26 июля рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

По ее словам, в 2022 году российский рынок покинули примерно 26 одежных брендов, около 16 приостановили деятельность.

«Несмотря на то что заявления об уходе обещали быть долгоиграющими, всё сложилось несколько иначе, и большинство брендов вернулись практически в том же 2022 году. Как правило, бренды перекупались либо игроками из дружественных стран, например, ОАЭ, Китай, либо российскими менеджерами», — заметила эксперт.

Так, к примеру, российский бизнес Inditex был выкуплен ливанским Daher Group, а бренды польского LPP в России приобрел китайский консорциум. В итоге 2022 год стал феноменальным временем на рынке торговой недвижимости, поскольку высокая доля площадей осталась от международных одежных ритейлеров, добавила Цветкова. При этом самыми заметными стали уходы испанского Inditex, японского Uniqlo, шведского H&M.

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
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Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» отметил, что прекратившие работу в РФ иностранные игроки, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в Россию в будущем.

29 июня 2023 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться политика по продвижению отечественных брендов. Глава государства подчеркнул, что российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

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