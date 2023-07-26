В России до конца сентября запустят пилотный проект «Карта туриста»

В России до конца сентября этого года запустят пилотный проект «Карта туриста». Об этом 26 июля сообщает Минэкономразвития РФ.

«Планируется, что в III квартале 2023 года будет запущен в пилотном режиме проект «Карта туриста», соответствующую работу сейчас Минэкономразвития ведет совместно с Росфинмониторингом», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Благодаря такой карте иностранцы смогут оформить электронный кошелек с виртуальной картой «Мир». С его помощью можно оплатить, например, проживание в гостинице и трансфер. Приехав в Россию, турист сможет получить пластиковую карту или продолжить пользоваться виртуальной.

Создание «Карты туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан глава Минэкономразвития Максим Решетников анонсировал 26 декабря 2022 года. Тогда он также рассказал о перезапуске системы электронных виз для иностранцев. Через два дня, 28 декабря, он сообщил, что карту начнут выпускать в ближайшее время.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал о готовности запуска системы единой электронной визы для иностранцев.

Позже, 29 июня, Решетников заявил, что перед приездом в Россию смогут оформить карту «Мир» для оплаты покупок и туров. После пересечения границы ее можно получить физически или в виртуальном виде, используя мобильный телефон.