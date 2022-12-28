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Платежная карта для иностранцев появится в России в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Карта туриста» для осуществления безналичных расчетов иностранных граждан может начать выпускаться в РФ в ближайшее время. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Правительство поручило Минэкономразвития разработать такую карту. Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта «Мир», которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и уезжая, например, перевести их обратно, не входя в конфликт с международным законодательством», — рассказал Чернышенко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Центробанк активно занимается этим вопросом, и «в ближайшее время это будет сделано».

Вице-премьер также отметил, что за девять месяцев этого года в Россию въехали более 7,5 млн иностранных граждан.

Ранее, 26 декабря, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в России будет создана «Карта туриста» для иностранцев. До этого заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал о готовности запуска системы единой электронной визы для иностранцев. Начало ее работы правительство обсудит в следующем году.

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