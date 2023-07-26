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Кольцо американского рэпера Тупака Шакура продано на аукционе за $1 млн

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Золотое кольцо с бриллиантами в форме короны, которое ранее принадлежало известному американскому рэперу Тупаку Шакуру, убитому в 1996 году, ушло с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за $1 млн. Об этом 26 июля сообщается на сайте аукциона.

Как указано в карточке лота, продажа кольца, украшенного рубинами и бриллиантами, была закрыта во вторник, 25 июля. Памятное украшение досталось новому владельцу за $1,016 млн. При этом его стартовая стоимость составляла $300 тыс.

Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных американских хип-хоп-исполнителей. Сборник с его хитами до сих пор находится в списке самых продаваемых альбомов в США. Музыкант погиб в 1996 году после того, как в Лас-Вегасе в него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.

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Самые интересные аукционные лоты июля

Ранее, 21 июля, сообщалось, что кольцо легендарного рэпера стало главным лотом третьего «хип-хоп-аукциона» Sotheby's, приуроченного к 50-летию образования рэпа как жанра музыки. Отмечалось, что Шакур заказал украшение после того, как освободился из тюрьмы в 1996 году. Его эскиз он разработал сам, вдохновившись работами Никколо Макиавелли. Кольцо аукционному дому передали родственники рэпера.

До этого, 27 апреля, кожаные шорты вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри были проданы на торгах аукционного дома Omega Auctions за 14,5 тыс. фунтов (около 1,5 млн рублей). В этих шортах Меркьюри выступал 6 декабря 1980 года на концерте в Бирмингеме.

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