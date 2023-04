Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали за 1,5 млн рублей

Кожаные шорты вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе за 14,5 тыс. фунтов (около 1,5 млн рублей). Об этом сообщил 27 апреля телеканал Sky News со ссылкой на данные аукционного дома Omega Auctions.

Отмечается, что в этих шортах Меркьюри выступал 6 декабря 1980 года на концерте в Бирмингеме. Также они упоминались в официальной биографии «Queen: как все начиналось». Уточняется, что талия шорт составляет 71 см.

«Фредди решил шокировать публику своим сценическим нарядом и выйти на бис в самых коротких, самых облегающих черных кожаных шортах, какие он только смог найти», — говорится в биографии группы.

В книге подчеркивается, что шорты «не оставили места для воображения», однако никто не жаловался.

Первоначально они были куплены на аукционе Queen Fan Club в Саутпорте в 1993 году. Лот также включал копию книги и оригинал подписанного письма о подлинности от секретаря фан-клуба Джеки Ганна.

Аукционный дом Omega заявил, что шорты были куплены зарубежным коллекционером.

Помимо этого, на аукционе фанаты Queen приобрели за 4 тыс. фунтов (400 тыс. рублей) постер с выступления группы на рождественском балу в Университете Ливерпуля 8 декабря 1974 года.

Накануне газета The Guardian сообщила, что около 1,5 тыс. личных вещей вокалиста Queen Фредди Меркьюри будут проданы на аукционе Sotheby’s. В число выставленных лотов вошли рукопись песни We Are The Champions, которая оценивается в 300 тыс. фунтов ($374 тыс.), копия королевской короны и мантия, в которых Меркьюри выходил на сцену во время последнего живого выступления в 1986 году.