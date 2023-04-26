Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Происшествия
В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку
Мир
Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины
Общество
Суд арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене
Общество
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в Сосьве
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 20 ракетами из РСЗО
Общество
Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв. м
Мир
В США узнали о планах Белого дома применить афганский сценарий на Украине
Общество
В МЧС сообщили о 110 сгоревших строениях в Сосьве
Мир
МИД РФ пригрозил ответом на бездействие Финляндии по квартирам РЦНК

Аукцион Sotheby’s продаст около 1,5 тыс. личных вещей Фредди Меркьюри

0
Фото: Global Look Press/United Archives
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 1,5 тыс. личных вещей вокалиста Queen Фредди Меркьюри будут проданы на аукционе Sotheby’s. Об этом 26 апреля сообщила газета The Guardian.

На продажу будут выставлены сценические костюмы музыканта, черновики его песен, произведения искусства и прочие предметы интерьера.

В число выставленных лотов вошли рукопись песни We Are The Champions, которая оценивается в 300 тыс. фунтов ($374 тыс.), копия королевской короны и мантия, в которых Меркьюри выходил на сцену во время последнего живого выступления в 1986 году.

Выставленные на аукцион предметы долгое время хранились в особняке Garden Lodge в Лондоне, в котором Меркьюри провел последние годы жизни перед смертью в 1991 году. По завещанию имение перешло его подруге Мэри Остин.

«Уже много лет я имею радость и привилегию жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди искал и так любил. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни», — заявила она.

Прекрасный принц: как парс с Занзибара стал суперзвездой рок-музыки
Загадка таланта Фредди Меркьюри продолжает волновать людей

Основная часть торгов пройдет в августе в Лондоне, а также в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. Часть вырученных средств будет передана на благотворительность.

Ранее, 10 апреля, группа Queen рассказала о возможном выпуске новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом в качестве вокалиста. Гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор выступают с ним с 2011 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023