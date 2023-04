Аукцион Sotheby’s продаст около 1,5 тыс. личных вещей Фредди Меркьюри

Около 1,5 тыс. личных вещей вокалиста Queen Фредди Меркьюри будут проданы на аукционе Sotheby’s. Об этом 26 апреля сообщила газета The Guardian.

На продажу будут выставлены сценические костюмы музыканта, черновики его песен, произведения искусства и прочие предметы интерьера.

В число выставленных лотов вошли рукопись песни We Are The Champions, которая оценивается в 300 тыс. фунтов ($374 тыс.), копия королевской короны и мантия, в которых Меркьюри выходил на сцену во время последнего живого выступления в 1986 году.

Выставленные на аукцион предметы долгое время хранились в особняке Garden Lodge в Лондоне, в котором Меркьюри провел последние годы жизни перед смертью в 1991 году. По завещанию имение перешло его подруге Мэри Остин.

«Уже много лет я имею радость и привилегию жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди искал и так любил. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни», — заявила она.

Основная часть торгов пройдет в августе в Лондоне, а также в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. Часть вырученных средств будет передана на благотворительность.

Ранее, 10 апреля, группа Queen рассказала о возможном выпуске новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом в качестве вокалиста. Гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор выступают с ним с 2011 года.