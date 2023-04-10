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Queen признались в намерении записать новые песни с Ламбертом

Группа Queen планирует записать новые песни с Адамом Ламбертом
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kalle Parkkinen
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Группа Queen рассматривает возможность выпуска новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом в качестве солиста, пишет 8 апреля New Musical Express (NME).

«Это должно было бы быть что-то настолько особенное, чтобы мы почувствовали, что хотим представить его широкой публике», — назвал главное требование реализации намерения гитарист Брайан Мэй.

После смерти фронтмена Фредди Меркьюри в 1991 году группа впервые отправилась в турне с певцом Полом Роджерсом в 2004 году. Адам Ламберт поет вживую с группой с 2011 года. По словам Мэя, они «немного баловались» с солистом в студии, после чего возникла идея что-нибудь записать. Но это должно быть нечто особенное.

«Если вдуматься, это большое давление. Если они собираются выпустить что-то новое, это должно быть на определенном уровне. Это должно быть правильно. И я всегда спрашивал: «Уместно ли мне записывать новый материал? Я чувствую, что это пугает меня», — признался Ламберт.

Брайан Мэй ранее допускал возможность записи нового материала, даже об упражнениях в студии музыканты Мэй и Тейлор (ударник Queen Роджер Тейлор) говорили, что наигрывали что-то, пока не ощутят правильный материал, с которым можно выйти к публике. Они открыты к идеям и допускают рестарт записи песен.

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Участнику Queen Брайану Мэю исполнилось 75

14 марта король Великобритании Карл III посвятил в рыцари-бакалавры гитариста группы Queen Брайана Мэя. Теперь музыканта официально зовут сэром. Жена Мэя, британская актриса Анита Добсон, которая сопровождала мужа на церемонии награждения, получила титул леди.

Мэй, который имеет докторскую степень по астрофизике и является защитником прав животных, стал одним из сотен художников, общественных лидеров и спортсменов, которые были включены в первый список претендентов на почетное звание рыцаря, подписанный королем Карлом III.

Он удостоен чести за заслуги в музыке и благотворительности.

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