28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом: когда учрежден и как пройдет в 2023 году

Каждый год 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) — воспалительным заболеванием печени, которое признано глобальной проблемой здравоохранения. «Известия» рассказывают, когда появился этот день, в чем его основной посыл и под каким девизом он будет проходить в 2023 году.

Всемирный день борьбы с гепатитом – 2023: когда учрежден

Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом провели 19 мая 2008 года по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance, WHA). Позднее было решено перенести дату на 28 июля — в честь дня рождения американского врача и ученого, лауреата Нобелевской премии Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита В.

Начиная с 1950-х годов Бламберг объездил многие страны мира, собирая образцы крови человека, сосредоточив внимание на том, почему некоторые люди заболевают в определенных условиях, а другие нет. В 1964 году во время изучения желтухи он обнаружил поверхностный антиген гепатита В в крови австралийского аборигена. В дальнейшем он провел исследования, которые позволили изучить патологическое воздействия вируса на печень.

В частности, было установлено, что вирусная инфекция наносит сокрушительный удар не только по печени, но и по всему организму, а в связи с тем, что она легко распространяется, это может стать причиной эпидемии.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила день рождения ученого Всемирным днем борьбы с гепатитом и событие получило официальный статус. Его главная цель — привлечь внимание широкой общественности и специалистов к указанной проблеме.

Тема мероприятия меняется из года в год. Так, в прошлом году она звучала как «Сделать услуги по лечению гепатита ближе к вам». Основное внимание уделялось информированию граждан об услугах по лечению гепатита в медучреждениях и за их пределами, например в сельской местности. Тема 2023 года — «Одна жизнь, одна печень». Тем самым в ВОЗ хотят подчеркнуть важность для здоровья человека такого органа как печень и профилактики вирусных гепатитов.

Главной же целью всемирной организации является предотвращение заболеваний печени и полная ликвидация гепатита к 2030 году.

Всемирный день борьбы с гепатитом – 2023: сколько всего вирусов гепатита

В настоящее время известно пять вирусов гепатита: A, B, C, D и E. Каждый из них представляет опасность для человека.

Наиболее распространены в мире типы B и C. Они наиболее опасны и являются самой частой причиной цирроза и рака печени. В 80% случаев заболевание долгое время проходит бессимптомно. Продолжительность острого периода гепатита С, например, составляет от двух недель до шести месяцев. По истечении этого периода заболевание переходит в хроническую стадию.

Часто о болезни узнают спустя много лет, когда она уже стала хронической. Наиболее часто встречающиеся симптомы в этот период — общее недомогание, тошнота, снижение аппетита, потемнение мочи, лихорадка, мышечные и суставные боли. При гепатите В могут встречаться пожелтение кожи и желтуха (пожелтение кожи и глаз), реже такие симптомы наблюдаются при гепатите С.

Гепатиты А и Е обычно протекают в легкой форме и не оказывают прямого воздействия на печень. Тип D, как правило, инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B. При этом наличие такой пары в разы увеличивает риск стремительного развития цирроза и рака печени.

Также бывает невирусный гепатит. Его причинами могут стать токсичные вещества, например алкоголь и некоторые виды наркотиков, лекарства, облучение, последствия перенесенного COVID-19.

Всемирный день борьбы с гепатитом – 2023: как можно заразиться

Заражение происходит различными способами. Как рассказала «Известиям» доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии Медицинской школы Европейского медицинского центра Татьяна Полунина, риски возникновения заболевания есть у каждого и это не всегда зависит от образа жизни.

Специалист отметила, что так как гепатиты B и С передаются через кровь, то заразиться можно при медицинских и косметических процедурах, включая маникюр и педикюр, пирсинг или нанесение татуировок. Однако наибольший риск инфицирования вирусами этих типов связан с употреблением наркотических средств инъекционным путем.

Гепатит B также передается при незащищенном половом акте. Еще один путь заражения — от матери к ребенку при родах.

Вирусы гепатитов A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки.

Всемирный день борьбы с гепатитом – 2023: как защититься от вируса

Если в жизни пациента были факторы риска, врачи рекомендуют ежегодно сдавать анализы на гепатиты B и С. Для выявления вирусов и подтверждения диагноза проводится ряд тестов. В настоящее время для обнаружения вирусов используются лабораторная и клиническая диагностика.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ главная защита от гепатитов А и В — вакцинация. Она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. Защита действует по меньшей мере 20 лет, повторная вакцинация не требуется. При этом важно отметить, что вакцина против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D.

Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса.

Кроме того, действенными профилактическими мероприятиями против вируса являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и выборе половых партнеров. А гепатиты А и Е можно предотвратить, употребляя в пищу безопасные продукты и питьевую воду.

Что касается лечения, то современные методы позволяют вылечиться от большинства типов вируса. Так, гепатит А, который часто называют болезнью Боткина или болезнью грязных рук, полностью излечивается и формирует пожизненный иммунитет. Само заболевание длится в среднем 2–3 недели.

А вот гепатит B лечится достаточно плохо. Его легко подавить, но почти невозможно вылечить. В отличие от гепатита В гепатит С можно вылечить. Сейчас он очень хорошо поддается лечению. Излеченными считаются пациенты, у которых через 24 недели после окончания терапии не обнаружено вирусной РНК чувствительными тест-системами.

Всемирный день борьбы с гепатитом – 2023: статистика по России

В России в 2014 году гепатит официально вошел в список социально опасных заболеваний. Тогда же в стране впервые стала закупаться терапия для людей с вирусным гепатитом С.

Согласно данным Минздрава, сегодня им заражено свыше 4 млн человек. Однако, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, число может быть гораздо больше, так как многие болеют десятилетиями и даже не догадываются об этом.

В ноябре 2022 года правительство РФ утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом С до 2030 года. Этому предшествовало поручение президента Владимира Путина обеспечить поэтапную реализацию мероприятий, направленных на борьбу с данным заболеванием, минимизировав риски его распространения.

Документ включает в себя 18 пунктов. В их числе — создание единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, а также содействие в развитии отечественного производства препаратов против гепатита С.

Сейчас лекарства для лечения гепатита С в России закупаются за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также других источников. Получить лечение можно в поликлинике по месту жительства по полису ОМС.

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