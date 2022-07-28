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Врач развеяла мифы о гепатите

Врач Полунина: 80% случаев гепатита протекают и развиваются бессимптомно
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Фото: РИА Новости
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28 июля проходит Всемирный день борьбы с гепатитом — воспалительным заболеванием печени, которое чаще всего вызвано вирусной инфекцией. Особую угрозу для организма представляют вирусные гепатиты В и С, которые передаются через кровь и жидкости организма. Врач-гастроэнтеролог Европейского медицинского центра, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии Медицинской школы Европейского медицинского центра Татьяна Полунина рассказала «Известиям», насколько опасен вирус, и развенчала пять самых распространенных мифов о гепатите.

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Врач привела оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым в мире насчитывается 296 млн человек, живущих с хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ), а хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) страдают не менее 58 млн человек. Ежегодная смертность от гепатита В составляет 820 тыс. человек, а от гепатита С — 290 тыс.

Прежде всего Полунина отметила, что до сих пор существует миф о том, что гепатитом могут заразиться только люди, которые ведут неблагоприятный образ жизни. Однако это совершенно не так. Поскольку гепатиты B и С передаются через кровь, то риски возникновения заболевания есть у каждого. Наиболее значимым является парентеральный путь передачи: при медицинских манипуляциях, травмирующих косметических процедурах, включая маникюр и педикюр, нанесение татуировок и установку пирсинга; употреблении внутривенных наркотических препаратов; существенно реже — половой и вертикальный пути передачи.

«Возможно заражение, например, в стоматологии, если медицинские манипуляции осуществляются недостаточно хорошо обработанными медицинскими инструментами — вирус гепатита С обладает высокой выживаемостью. Есть риск инфицирования даже при переливании крови, но сейчас это встречается крайне редко. Риск перинатальной передачи инфекции составляет 5–10% и мало зависит от способа родоразрешения, однако возрастает при наличии коинфекции ВИЧ и ВГС у матери до 14–16%», — уточнила Полунина.

Важно также отметить, что гепатиты B и C в 80% случаев протекают и развиваются в организме бессимптомно. К примеру, продолжительность острого периода гепатита С составляет от двух недель до шести месяцев. При сохранении вируса в крови по истечении этого периода заболевание переходит в хроническую стадию.

Наиболее часто встречающиеся симптомы у пациентов с острым течением болезни — общее недомогание, тошнота и снижение аппетита, боли в животе, лихорадка, мышечные и суставные боли, а также потемнение мочи. Пожелтение кожи и желтуха могут встречаться при гепатите В, но довольно редки при гепатите С. При несвоевременном выявлении хронический гепатит С может привести к развитию фиброза, цирроза и рака печени, а также в два-три раза повысить риск смерти от сердечно-сосудистых, онкологических, нефрологических и других заболеваний.

Врачи рекомендуют сдавать анализы на гепатиты B и С ежегодно, если в жизни пациента были факторы риска. Для выявления вирусов и подтверждения диагноза проводится ряд тестов. В настоящее время для обнаружения вирусов используются лабораторная и клиническая диагностика.

«Борьбу с гепатитом С ни в коем случае нельзя откладывать, даже на год. Каждый раз, когда борьба с гепатитом С откладывается, распространение инфекции ускоряется. Поэтому девиз Всемирного дня борьбы с гепатитом в этом году «Я не могу ждать!». Согласно европейским рекомендациям, терапия гепатита С может проводиться с использованием безинтерфероновых схем — препаратов прямого противовирусного действия (в таблетках)», — подчеркивает Полунина.

Хотя на сегодняшний день гепатит С полностью излечим, однако он до сих пор остается социально значимым и опасным заболеванием.

Ранее, 25 июня, пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила о 920 предполагаемых случаях острого гепатита неизвестной этиологии в 33 странах.

Еще 8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал более чем о 700 вероятных случаях заболевания. Он отмечал, что по меньшей мере 38 заболевшим детям потребовалась трансплантация печени, в 10 случаях при этом медики не смогли спасти жизнь пациентов.

31 мая стало известно о первом случае гепатита неизвестного происхождения у ребенка в Колумбии. Болезнь выявили у двухлетнего мальчика.

В России на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания. При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений.

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