Врач рассказал о возможности заразиться серьезными инфекциями в водоеме

Во время купания в водоемах можно заразиться серьезными инфекционными заболеваниями: гепатитом А, холерой, брюшным тифом, паратифом А и Б, сообщил 11 июня эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) может передаваться водным путем, болезнь сопровождается выраженной интоксикацией и поражением печени. Болезнь Боткина встречается повсеместно, но преимущественно — в жарких странах и регионах с низким уровнем гигиены», — приводит слова врача «Газета.RU».

Лебедев отметил, что защититься от вирусного гепатита А можно при помощи вакцинации.

Кроме того, он рассказал, что продолжают фиксироваться вспышки холеры. От нее, как и от гепатита, можно защититься вакцинацией.

Как указал врач, купаться следует в специально отведенных для этого местах. По его словам, стоит брать во внимание предупреждение «Купаться запрещено!», которое располагается у водоемов.

Отвечая на вопрос, как понять, что вы заболели после купания, Лебедев отметил, что «повышение температуры, появление кожной сыпи, связанные с недавним купанием в водоеме, могут свидетельствовать о заболевании». Он добавил, что не следует заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Ранее, 8 июня, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о последствиях заражения паразитами. Так, они могут привести к дефициту питательных веществ, а также к жизнеугрожающим состояниям.