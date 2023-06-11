Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Турции
Мир
В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием
Общество
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области
Армия
Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ
Армия
Шойгу вручил госнаграды участникам СВО
Мир
В Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу кладовок в жилых домах под склады
Мир
В США заявили о больших потерях у ВСУ в Запорожской области
Мир
В США заявили о неэффективности санкций против других стран

Врач рассказал о возможности заразиться серьезными инфекциями в водоеме

Эксперт ЦНИИ эпидемиологии Лебедев: при купании в водоеме можно заразиться гепатитом и холерой
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время купания в водоемах можно заразиться серьезными инфекционными заболеваниями: гепатитом А, холерой, брюшным тифом, паратифом А и Б, сообщил 11 июня эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) может передаваться водным путем, болезнь сопровождается выраженной интоксикацией и поражением печени. Болезнь Боткина встречается повсеместно, но преимущественно — в жарких странах и регионах с низким уровнем гигиены», — приводит слова врача «Газета.RU».

Лебедев отметил, что защититься от вирусного гепатита А можно при помощи вакцинации.

Кроме того, он рассказал, что продолжают фиксироваться вспышки холеры. От нее, как и от гепатита, можно защититься вакцинацией.

Как указал врач, купаться следует в специально отведенных для этого местах. По его словам, стоит брать во внимание предупреждение «Купаться запрещено!», которое располагается у водоемов.

Отвечая на вопрос, как понять, что вы заболели после купания, Лебедев отметил, что «повышение температуры, появление кожной сыпи, связанные с недавним купанием в водоеме, могут свидетельствовать о заболевании». Он добавил, что не следует заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Диффузный стоп: как будут спасать российские водоемы
В стране создают единый федеральный проект по оздоровлению рек и озер

Ранее, 8 июня, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о последствиях заражения паразитами. Так, они могут привести к дефициту питательных веществ, а также к жизнеугрожающим состояниям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023